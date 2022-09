Marcelo Nicola presenta Treviso Basket: «La squadra si identifichi con i tifosi»

Il conto alla rovescia è ormai scattato: sabato prossimo, 1° ottobre, la Nutribullet Treviso esordirà in serie A ospitando al Palaverde la Reggiana: subito un test importante per la squadra di coach Marcelo Nicola. Ieri sera all'hotel Maggior consiglio si è svolta la presentazione ufficiale (purtroppo la manifestazione inizialmente prevista in centro storico a Treviso è stata rinviata a causa del maltempo) con coach Marcelo Nicola che ha voluto lanciare un appello ai tifosi perchè tornino in massa sugli spalti del palazzetto trevigiano, in quella che dovrebbe essere la prima stagione senza le limitazioni legate alla pandemia del Covid-19.

«Speriamo di divertirci, sudare tanto, di stare assieme bene e di ritrovare questa comunione con i tifosi che sicuramente nei palazzetti mancano tanto» ha detto il coach durante il suo intervento dal palco «è sicuramente una cosa che al Palaverde manca tantissimo e che dovremo costruire fin da subito. Io sono cittadino del mondo, sono stato in giro su e giù però alla fine torno sempre molto volentieri a Treviso perchè per taanti versi mi trovo bene: entrare in palazzetto come quello di Treviso in cui ho goduto e sofferto in altra veste, è da pelle d'oca e sicuramente ti aiuta e ti spinge a dare il massimo che hai dentro. L'ho detto fin dall'inizio: siamo noi con i ragazzi che dobbiamo trascinare tutti dietro a noi però la comunione con il pubblico è bellissima ed il palazzetto quando stiamo insieme, la squadra ed il pubblico, diventa veramente un posto dove si sta bene».