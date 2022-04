Nutribullet Treviso, è Marcelo Nicola il nuovo allenatore

Il nuovo allenatore della Nutribullet Treviso Basket per il finale di stagione sarà una gloria del basket trevigiano, Marcelo Nicola, argentino (con origini italiane) di Rafaela, classe 1971. Cittadino trevigiano da più di vent'anni, nella sua carriera di giocatore è stato una stella nella Benetton Basket con cui giocò 240 partite in sei stagioni dal 1998 al 2004 (2.637 punti) vincendo due Scudetti, tre Coppe Italia, una Saporta Cup, tre Supercoppe e disputando due Final Four di Eurolega. Ha giocato prima di Treviso con le squadre del TAU Vitoria (dove arrivò giovanissimo e in sette stagioni vinse una Coppa Europa e una Coppa del Re), Panathinaikos Atene, Barcellona; dopo la parentesi nella Marca invece giocò a Kiev vincendo una FIBA Europe Cup, a Siena e chiuse la carriera nel 2007 con una fugace apparizione a Reggio Emilia. Dal 1994 al 2001 è stato anche un punto fermo della Nazionale argentina e vanta la scelta NBA degli Houston Rockets al n°50.

Chiusa la fortunata carriera di giocatore, intraprese la via della panchina diventando per tre stagioni Assistant Coach della Benetton Basket dal 2007 al 2010. Dopo due stagioni nelle giovanili dal 2012 al 2014 si sposta in Spagna sulla panchina del Murcia in Liga ACB, prima da assistente e poi da Head Coach. La conquista di una insperata salvezza in ACB proietta Nicola nella stagione successiva in Lituania, sulla prestigiosa panchina del Lietuvos Rytas. Chiusa l'esperienza baltica, nel 2016/17 è vice allenatore all'Hapoel Gerusalemme dove con coach Pianigiani vince il titolo israeliano, l'anno successivo 2017/18 è assistant coach in Germania nell'ambizioso Brose Bamberg. Nel 2019 il rientro in Italia in Serie A2 per chiudere la stagione da capo allenatore sulla panchina di Forlì, poi dal 2019 al 2021 Marcelo torna nei Paesi Baschi, la terra in cui arrivò (a Vitoria) come diciottenne giovane promessa del basket argentino, per allenare due stagioni il San Sebastian con cui vince la Coppa Princesa de Asturias nel 2020 (in LEB). E' un trevigiano "acquisito" visto che da anni è residente abita a Treviso nei periodi di "off season" con la famiglia.