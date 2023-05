Treviso basket volta pagina, non confermato coach Nicola. Arriva Frank Vitucci

Tutto è pronto per l'approdo di coach Frank Vitucci sulla panchina della Nutribullet Treviso: proviene da Brindisi che l'ha ufficialmente liberato. Oggi, lunedì 29 maggio, la società ha ufficializzato la mancata riconferma, ampiamente prevista, di coach Marcelo Nicola che ha portato la squadra trevigiana alla salvezza nell'ultima stagione. Ora si volta pagina.

"La società comunica che Marcelo Nicola non siederà sulla panchina di TVB nella prossima stagione sportiva. Il club desidera ringraziare di cuore Nicola per l'impegno e i risultati ottenuti nell'ultima stagione 22/23 e nel finale della stagione 21/22. Coach Marcelo verrà ricordato e ringraziato sempre da società e tifosi trevigiani per essere riuscito a centrare entrambe le volte l'obiettivo-salvezza e la permanenza in A1 anche in situazioni non semplici" si legge in una nota pubblicata nel pomeriggio dal club "Il carattere e la passione che già avevano fatto innamorare i tifosi del Palaverde nei suoi trascorsi da giocatore, l’attaccamento a Treviso dimostrato già nel 2012 quando si era adoperato in prima persona alla ripartenza del basket trevigiano hanno avuto conferma anche nella sua esperienza di allenatore della Nutribullet Treviso Basket, fino all'indimenticabile battaglia finale con la Virtus Bologna che ha suggellato la seconda salvezza consecutiva conquistata dal coach argentino. La capacità di aver rigenerato prima e creato poi un gruppo solido in campo e il suo profondo legame con la città e con l'ambiente trevigiano hanno fatto la differenza in positivo in una stagione e mezza di grandi emozioni culminate la permanenza nella massima serie. La società con amicizia e stima ringrazia Marcelo Nicola per la professionalità, l'impegno profuso e i risultati ottenuti, augurandogli il meglio per il futuro della sua carriera. Grazie Marcelo!".

Vitucci e l'addio polemico a Brindisi

La “telenovela” Vitucci - Giofrè: ultimo atto. In queste ore il tandem che ha guidato Happy Casa Brindisi, come scrive Brindisireport, ha trattato e definito con la New Basket Brindisi i dettagli della rescissione di un contratto che avrebbe legato Vitucci e Giofrè alla società brindisina ancora per un altro anno e che invece è stato risolto in maniera consensuale in modo tale da consentire apertamente di legare la propria attività professionale alla Nutribullet Treviso. Vitucci e Giofrè hanno incontrato i rappresentanti della New Basket Brindisi per trattare la liberatoria che consentirà loro di concludere la trattativa in corso con la società trevigiana, pronta a ratificare l’accordo nel consiglio di amministrazione già convocato per mercoledì prossimo e durante il quale sarà ufficializzato l’ingaggio del coach e del direttore sportivo. Non si chiude proprio nel migliore dei modi il rapporto fra Vitucci e Giofrè con la New Basket Brindisi, con la città che aveva consegnato le sue chiavi all’allenatore veneziano, con la tifoseria che aveva eletto l’allenatore a proprio simbolo e ora si cerca di comprendere i motivi che hanno generato questa fuga verso il nord, che di certo non possono essere solo ricercati alla volontà di avvicinarsi a Venezia, la città di appartenenza di Vitucci. Dalle indiscrezioni trapelate dalle “aule-bunker” di contrada Masseriola e pur nel silenzio dei due professionisti interessati, infatti, risulterebbe che sia Vitucci che Giofrè avrebbero chiesto un ulteriore prolungamento di contratto oltre il prossimo già sottoscritto lo scorso anno, mentre la New Basket Brindisi avrebbe risposto esigendo il rispetto del contratto in scadenza nel 2024. Da qui la divisione delle strade. Ma si tratta di “professionisti” che vanno dove trovano le migliori condizioni per continuare la loro carriera e solo per questo sono da giustificare e rispettare le loro scelte di vita e professionali.