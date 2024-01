Basket, troppa Germani per Treviso che incassa l'ennesima sconfitta

Con uno spaventoso, in senso negatico, terzo parziale la Nutribullet Treviso Basket cede in trasferta in casa della co-capolista Brescia. Coach Frank Vitucci si affidava al quintetto composto da Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen e Paulycap, mentre il tecnico dei lombardi Alssandro Magro sceglieva il consueto starting five con Christon, Della Valle, Petruccelli, Gabriel, Bilan.

Ad aprire le danze è il viaggio in lunetta di Christon, ma la Nutribullet risponde subito presente. Justin Robinson con l’and-one trova i primi punti per TVB, a cui fa seguito un lay-up di Allen per l’1-5 Nutribullet. Treviso tiene il passo della Germani, trovando pure l’allungo nella seconda metà del primo quarto sfruttando il 2/2 da dietro l’arco di Olisevicius. Paulicap regala due stoppate delle sue, una fiammata offensiva di Justin Robinson fa il resto portando TVB fino al 16-23, prima che il canestro di Cournooh fissi il punteggio dei primi 10 minuti sul 18-23.



Scoop apre il secondo quarto esattamente come aveva chiuso il primo trovando subito una bomba, seguita da una palla rubata con tanto di lay-up per salire a 13 punti personali e portare la Nutribullet sul +10 (18-28) prima di sedersi in panchina per rifiatare. Coach Magro chiama timeout e gli effetti si vedono subito, perchè Brescia risponde con un 10-0 di parziale per impattare il punteggio sfruttando l’energia di Cobbins in uscita dalla panchina, costringendo coach Vitucci a fermare il gioco a sua volta. A salire in cattedra è il professor Olisevicius: 2/2 dalla lunetta, assist per la tripla dall’angolo di Allen e canestro in post per ioli 30-35 Nutribullet. Due viaggi in lunetta di Burnell riavvicinano Brescia dopo la bomba di Allen, Oli però a pochi secondi della sirena porta la Nutribullet alla pausa lunga sul 36-40 con TVB spinta da Robinson, Allen ed Olisevicius tutti in doppia cifra.



Al rientro degli spogliatoi la capolista cambia marcia: apre Gabriel, due triple di Della Valle ed una di Burnell costruiscono un 11-0 che porta in vantaggio la Germani per 47-40 prima della risposta di Olisevicius. Brescia però inizia a vedere una vasca da bagno al posto del canestro, due canestri di Bilan ed altre due tiri dalla lunga distanza di Della Valle costruiscono il 60-43 in favore dei padroni di casa, prima del +20 siglato da Petruccelli. Harrison trova sei punti in fila, ma la dea bendata sorride a Brescia, che trova il canestro del 69-49 sulla sirena.



Robinson ed Olisevicius provano una reazione d’orgoglio, ma Brescia mantiene le stesse percentuali del terzo periodo viaggiando ben oltre il 50% da dietro l’arco e cerca di allungare ulteriormente. I canestri di Robinson ed Olisevicius evitano che il divario diventi troppo ampio, mentre nel finale piccola soddisfazione per David Torresani che al rientro in campo trova due punti dalla lunetta che servono solo a fissare il punteggio sull’88-67 in favore della Germani.

GERMANI BRESCIA - NUTRIBULLET TREVISO BASKET 88-67

GERMANI: Christon 5 (2/5), Della Valle 16 (2/5, 4/7), Petrucelli 3 (0/4, 1/4), Gabriel 12 (3/4, 2/7), Bilan 10 (5/7); Burnell 14 (2/2, 2/3), Massinburg 9 (2/2, 1/3), Tanfoglio, Cobbins 6 (3/4), Cournooh 9 (3/3, 1/3), Akele 4 (2/5, 0/3), Porto 0 (0/1). All.: Magro

NUTRIBULLET: Robinson 19 (3/4, 4/8), Bowman 4 (1/3, 0/3), Olisevicius 20 (3/5, 3/7), Allen 10 (2/4, 2/6), Paulicap 4 (2/3); Zanelli 0 (0/3 da 3), Harrison 6 (1/5, 1/5), Torresani 2, Faggian 2 (1/1, 0/3), Scandiuzzi, Mezzanotte 0 (0/3 da 3). Ne: Camara. All.: Vitucci

ARBITRI: Bartoli, Quarta, Valeriani.

NOTE: pq 18-23, sq 36-40, tq 69-49. T.l.: BS 7/10, TV 11/14. Da 2: BS 24/42, TV 13/25. Da 3: BS 11/30, TV 10/38. Rimbalzi: BS 13+30 (Bilan 5+5), TV 10+26 (Paulicap 2+6). Assist: BS 24 (Christon 6), TV 13 (Robinson 4). Perse: BS 11, TV 16 (Olisevicius 7). Recuperi: BS 10, TV 5. F. tecnico Magro al 7’49” (12-17), Harrison al 24’42” (26-28). 5 falli: Burnell al 39’47” (88-65).