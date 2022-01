Primo open di padel con montepremi di 1.500 euro al Panatta raquet club

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è conclusa la kermesse di Padel al Panatta Raquet Club. Competizione Open che vedeva i più forti giocatori del Veneto opposti a coppie di caratura internazionale e di altissima classifica nazionale. Erano 70 i giocatori al via, coordinati da Moira Baratto e Debora Comici, 48 nel draw azzurro e 22 in quello rosa. Nel maschile i numeri due del seeding si sono imposti in due set sui favoriti. Si tratta dei 2.1 bolognesi Andrea Patracchini ed Alessandro Cervellati che hanno sconfitto con un doppio 6/2 il duo formato dal 1.1 Alberto Micali tesserato per il Beinasco di Torino e dal 2.1 Stefano Pupillo del Siracusa. I vincitori hanno relegato al terzo posto vincendo la semifinale contro i forti rappresentanti veneti 2.1 Edoardo Sardella e Federico Galli; mentre l’altra coppia veneta Marco Bergagnin 2.3 e Carzitti Filippo 2.4 si sono arresi in due tiratissimi set con i finalisti. I trevigiani Riccardo Menon assieme ad Alessandro Zappella, coppia di 4^ categoria, dopo essersi qualificati la giornata di venerdì hanno dovuto subito fare i conti con il duo veneto di seconda categoria Nieri e Griggio. Ottima la loro prova che li ha portati a sfiorare il colpaccio, andando a disputare il long tie-break del terzo set perdendolo per 4 a 10. Nel femminile dominio Eurotennis Cordenons. Le coppie finaliste sono del sodalizio friulano. Nel derby si sono imposte Letizia Dell’Agnese 2.2 e Camilla Ronchini 2.1 su Madia Alessia 2.2 e Sabina Da Ponte 2.3. Il sodalizio di Cordenons è stato uno dei primi a credere in questa disciplina sportiva, investendo sin dal 2015 risorse nelle strutture e nella formazione tecnica. Rivelandosi da subito un punto di riferimento per il Nordest sia nella quantità dei suoi tesserati che nella qualità. Terze le coppie Silvia Storari 2.3 e Maddalena Cini 2.2 e la trevigiana 2.3 Marta Conean con la 4.1 Natasha Maree Vahala. Conean che sta cogliendo i frutti del suo impegno sportivo, manageriale ed imprenditoriale di oltre un lustro di continuo battage.