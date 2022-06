Coppa dei Club Padel MSP, Padel Village regina del Veneto. A luglio la fase finale nazionale a Pescara

La Coppa dei Club di Treviso elegge la propria Regina. Dopo una Finale durata oltre sette ore, è il Padel Village For You Team ad aggiudicarsi il titolo di Campione Provinciale, portandosi a casa la vittoria dopo un’emozionante 3-2 ai danni del Pagna Team Padel. Le finali si sono svolte domenica scorsa al Padel Village a Santa Lucia di Piave, per la storica prima edizione della Coppa dei Club, competizione amatoriale a squadre organizzate dal Comitato Provinciale MSP Treviso. A chiudere il podio della Coppa dei Club provinciale il Padel Treviso mentre al quarto posto si è piazzato l’Equipe Victory Padel.

L’attenzione ora si sposta sulle finali nazionali della Coppa dei Club, in programma dall’8 al 10 luglio al Padelmania di Pescara, dove il Padel Village For You rappresenterà la Regione Vento e si aggiunge alle già qualificate Latina Padel Club, Padelmania Pescara (circolo ospitante), Ternana Padel e Pro Padel Perugia (Umbria), Padel Villanuova Empoli (Toscana) e le romane Mas Padel A e Augustea, in attesa della conclusione delle fasi regionali in Sardegna, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. «Siamo molto contenti di aver iniziato questo percorso di promozione sportiva nel padel – le parole del Presidente MSP Treviso Mario Quintiero – tutte le squadre sono rimaste entusiaste di questa prima storica edizione ed è nostra volontà continuare ad organizzare attività in questo settore a favore delle nostre associazioni affiliate».

SPONSOR E INIZIATIVE Significativa la presenza degli sponsor, tra cui birra Tsingtao, Tap Air Portugal, Cisalfa Sport, Acqua Cottorella e le ultime arrivate Babolat ed Ente del Turismo delle Barbados. “Babolat, azienda leader nella produzione e commercializzazione di attrezzatura per sport di racchetta, ha la ferma intenzione di ripetere anche nel padel gli appaganti risultati ottenuti nel tennis – ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manger Babolat VS Italia –. Per questo motivo è molto attenta a tutti i livelli di questo nuovo sport, selezionando le migliori partnership sul territorio, come la Coppa dei Club 2022 di cui è orgogliosa di essere sponsor Tecnico”. “Barbados Tourism Marketing Inc, l’ente per il turismo di Barbados in Europa, è felice di associarsi al padel che per sua natura è molto simile al nostro “tennis di strada”, sport inventato sull’isola negli anni 30 dalla classe operaia di Barbados – ha aggiunto Anita Nightingale, direttrice marketing Europa di Barbados Tourism Marketing Inc.-. Confidiamo nel fatto che tifosi e sportivi viaggeranno a Barbados per provare le attività energetiche, ma anche le più tranquille, che la nostra isola mette a disposizione”. “La collaborazione con il settore padel di MSP Italia è un vanto – ha concluso Riccardo Pochetti, responsabile dei rapporti con circoli e istituzioni di Cisalfa -. Siamo contenti di esser partner della Coppa dei Club e di essere stati i primi, otto anni fa ad aver creduto nel padel amatoriale del MSP”.

MEDIA Il sito ufficiale www.coppadeiclub.it, i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle hanno fornito tutti gli aggiornamenti sulle finali, mentre le partite sono state trasmesse in streaming sulla pagina Facebook “Padel Amatoriale” grazie alla collaborazione con MY Social Padel.