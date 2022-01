Panatta Raquet Club: calendarizzati gli eventi sportivi del 2022

La stagione 2022 al Panatta Raquet Club di Treviso, in Via Giuseppe Maffioli, inizia con il tennis parlato. Venerdì 14 gennaio dalle ore 17 alle 19.30 Stefano Meloccaro presenterà il suo libro "Colpi di Genio - I segreti dei giocatori che hanno cambiato il tennis per sempre". Meloccaro giornalista, tennista, intrattenitore radio, commentatore Sky interagirà con il pubblico presente, snocciolando aneddoti di tennis, anche assieme a Panatta che del libro ne ha curato la prefazione. Ci sarà anche un intrattenimento musicale, colpi di jazz con la band di Patrizio Destriere Bioproject che intervallerà i commenti. L’organizzazione dell’evento è stata curata da VPE20 e presentata da Francesco Perissinotto.

Per il tennis giocato questi gli eventi. 21-22-23 Gennaio Torneo Open Padel con 1.500 € di montepremi. 5-6 Febbraio torneo Rodeo di tennis per giocatori di 4^ categoria maschile. Inizio marzo saranno i tennisti di 3^ categoria maschile a darsi tenzone. Queste date già confermate ed approvate dalla Fit. Altri appuntamenti programmati ma con date da inserire nei canali ufficiali. A maggio tappa del trofeo Kinder per i giovani. Giugno ospiterà il torneo Open maschile e femminile. Nel frattempo le squadre agonistiche iniziano ad organizzarsi per i campionati a squadre sia per il tennis che per il padel. Panatta Raquet Club sta decollando……