Al Panatta raquet club ben 70 coppie si stanno contendendo l'open di padel

Per il Padel è in corso all'Adriano Panatta Raquet Club Torneo nazionale Open maschile e femminile con 1.500 € di montepremi. Dirige Moira Baratto con la collaborazione di Debora Comici. Settanta le coppie iscritte. Moltissimi giocatori top di seconda categoria ed anche il n°13 d’Italia, ovvero player di prima categoria. Tre le coppie che svolgono anche campionati internazionali Itf. I team migliori del Veneto sono già iscritti proprio misurare il loro valore tecnico con il livello maggiore. Il padel sta decollando anche nel livello agonistico. Proprio grazie all’introduzione del ranking parificato a quello del tennis che era l’anello mancante. Ora si sa che un giocatore di prima categoria è un classificato di serie A. Quelli di seconda equivale alla B. Quelli di 3^ alla C. Quelli di 4^ alla D. Andando avanti con questi exploit, il padel rischia di raggiungere i numeri del tennis. Anche se di strada ne deve fare, il tracciato è pronto. Spettacolo quindi assicurato. Tutta la giornata di Sabato e Domenica con finali previste per le ore 16.30. Ingresso con Super Green Pass. A Vedelago tennis Rodeo maschile per giocatori di 4^ categoria a cura dell'Alpe Adria tennis Accademy. Sono 28 i giocatori in lizza, capeggiati dal favorito 4.1 Stefano Pertile dell’Istrana e dal numero due del seeding Giorgio Bertotti della Canottieri Padova. Dirige Dean Pinezic e Mauro Cenedese.