Concluso da Panatta il torneo giovanile con 96 ragazzi dai 12 ai 16 anni

Da Panatta si è concluso il torneo giovanile con 6 tabelloni dai 10 ai 16 anni per un totale di 96 ragazzi. Vediamo gli esiti. Nell’under 12 maschile è un affare tutto in casa del St Bassano con Alessandro Baron davanti a Lorenzo Miron. Nell’under 14 Giovanni Sergio Ottinetti dello Scaligero sul filo di lana con Alberto Dalle Carbonare del Bassano. Nell’under 16 Alberta Dalle Carbonare si è imposto sul bellunese Pietro Longo del Norcen. Nel femminile per le più piccole Antonia-Stephany Bondoc del Plebiscito con l’udinese Arianna Coiutti. Per il tabellone under 14 l’ultimo nome a destra recita sempre Bondoc al terzo set su Luna Moretto del Bassano. Il raggruppamento delle under 16 è stato aggiudicato all’ultimo set sul 10-8 a Sofia Veggiari dello Scaligero che in volata l’ha spuntata sulla trevigiana Beatrice dal Bello dell’Eurosporting.

TORNEI IN ATTO A Vedelago fino al 2/6 torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 88 partecipanti. Draw di 3^ in atto. A Motta di Livenza fino al 09 Giugno torneo giovanile Kinder Trophy. Sono 126 i giovani a confronto coordinati da Maurizio Epifano e Michela Viera.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Fino al 09/6 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Sono 9.000€ il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Iscrizioni ancora aperte per i giocatori dai 2.7. A Pederobba dal 1 al 15 Giugno ci sarà il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, sicuramente accorreranno molte coppie, in particolare quelle montelliane, molto esperte di questa specialità. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/5. A Sernaglia tutto pronto per il 4° Open di Primavera che prevede un price money di 5.000€. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 30 Maggio. Al Park di Villorba dal 7 al 18 Giugno Open femminile con price money di 1.300€. Iscrizioni per tutti che si chiuderanno entro le ore 12 del 05 Giugno. A Castelfranco dal 8 al 19 Giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con iscrizioni entro le ore 12 del 6 Giugno. A Mogliano dal 8 al 22 Giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Giugno. Allo Sporting Life Center di Vacil 4^ edizione dell’Open maschile dai 3.5 fino a tutta la 1^ categoria con 7.000€ di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Giugno fino ai 3.1. Quelli successivi prorogate dal Giudice Arbitro. Sempre allo Sporting Life Center Sabato 8 Giugno si terranno le finals regionali dei campionati a squadre. Per i veterani a Istrana dal 14 al 24 Giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 Giugno.