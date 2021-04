I tornei in atto nella Marca durante le festività pasquali

Boom tennistico nella Marca trevigiana con 3 tornei Open in atto con oltre 630 tennisti in lizza. Nella provincia di Venezia tutto spento, mentre in quella di Padova sono oltre un migliaio che stanno calcando i rossi tra Galzignano ed il Centro Sportivo 2000 Acquaviva.

Nel Torneo di Pasqua Alpe Adria, con 140 iscritti, Dean Pinezic e Nadia Schiavon sono alle prese con l’accesso ai top di terza categoria. Per il main draw il favorito sembra Mattia Ghedin, ma se ne parlerà verso la fine della prossima settimana. Prima si devono dare battaglia una cinquantina di seconde categorie con un manipolo di promossi dal draw di terza.

A Sernaglia della battaglia 140 tennisti stanno onorando l’Open di Primavera, Trofeo Eclisse, diretto da Giulio Bori e Renzo Mancuso coordinati da Loredana Venturini. Oggi si chiudono i tabelloni che promuovono i giocatori di 4^ nel draw di terza che inizierà domani.

Questi i promossi. Carlo Battistella dello Junior Santa Lucia, Filippo Storer della Barchessa, Massimo Girotto del Salgareda, Antonio Zanon del Ca’ del Moro di Venezia, Massimo Dorigo dello Sporting Magi, Mauro Bortolato del Volpago, l’under 16 del Pederobba Kevin Bianchin e Antonio Mazzon dello Junior Santa Lucia che ha stoppato a 5 le vittorie di Alessandro Bronca del Cornuda. Mancano le ultime gare di oggi tra Ferdinando Dufour dello Junior Santa Lucia, Matteo Chini del Ranazzurra Conegliano ed il veterano Luciano Manzato del Pederobba, tra Rudy Tonon dello Sporting Magi ed il vicentino Loris Azzolin e Luca Garbet del Magi con l’under 14 pordenonese Pietro Marchesin.

Un capitolo a parte meritano Enrico Scardellato dell’Ormelle che con 3 vittorie schiaccianti ha già varcato il confine di quarta e farà sicuramente vedere il suo valore anche in quello di terza, ed il giovane quindicenne del Pederobba Alessandro Bottarel. L’allievo di Scuglia, dopo ben cinque vittorie e molti tie break vincenti, i punti guadagnati serviranno per consolidare la sua sicura leadership stagionale nella quarta categoria.

Dal 1° di Aprile ad Altivole è iniziato consueto appuntamento Open Trofeo Progress Profiles, singolari maschile e femminile, nonché doppi maschile e femminile. Attualmente sono 350 i tennisti in lizza ma le iscrizioni sono ancora aperte fino a Domenica 4/4, per i terza categoria, e per i seconda entro martedì 7 sempre entro le ore 12. Per i doppi entro Lunedì 5/4 all’indirizzo tennisclubaltivole@gmail.com.