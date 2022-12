Barattoli di caffè Manuel personalizzati per i tifosi di Tvb e Pdm

A settembre nella serata di presentazione della squadra TVB, in rappresentanza di Manuel caffè (sponsor TVB) c’è il suo responsabile commerciale estero: l’Export Manager Francesco Donati nota tra il pubblico dei presenti due persone in particolare, Fabio e Paolo della squadra PDM, con cui da subito si instaura un legame di sincerità e condivisone. Bastano pochi minuti a Francesco per capire che c’era l’opportunità di dare una mano in modo concreto a questo interessante progetto che ha bisogno di supporto e risorse economiche. Per fare giocare a basket gli atleti in carrozzina, serve coprire le spese di partecipazione alle partite in giro per l’Italia. Quella sera stessa Francesco propone la sua idea a Fabio e Paolo, dirigenti di PDM che ne sono entusiasti, e a Giovanni Favaro di TVB che la accoglie subito favorevolmente. Nel giro di pochi giorni, è pronto il prototipo che viene presentato oggi.

«Ho sempre amato fare qualcosa per il sociale. Quando abbiamo bisogno, tutti abbiamo piacere di ricevere aiuto. Adesso è il momento, non domani: credo che aiutare gli altri dovrebbe essere un dovere di ognuno. È importante sapere che ci sono persone che avranno grandi benefici dai nostri piccoli gesti: è facile non farli (spesso per pigrizia o egoismo), ma è facile anche farli (non ci costa poi nulla). Senza contare che aiutare è terapeutico anche per chi aiuta: ci fa stare bene con noi stessi» afferma Francesco Donati di Manuel Caffè che ha presentato l'iniziativa insieme a PDM e TVB oggi a Sant'Antonino.

Sull’etichetta svetta sia il logo TVB che PDM, e anche una chicca: una tavola di Magnus (il famoso fumettista autore di Alan Ford) che ha disegnato apposta per PDM, in cui si vede il personaggio “Numero Uno” che alza la coppa al cielo, seduto sulla celebre carrozzina. Etichetta tattile, con un effetto a buccia d’arancia che richiama il pallone da basket, e finiture argentate che lo rendono un oggetto da collezione. Il barattolo di caffè Manuel per TVB/PDM contiene una miscela pregiata di Caffè Arabica e Robusta tostato e macinato per la moka. Presenta un corpo rotondo, un intenso aroma di cacao e caramello, con un retrogusto persistente. E’ una delle miscele di maggior successo, che viene sempre scelta perché unisce carattere e aroma in modo unico e inimitabile. Pensato non solo per i tifosi della squadra, ma per chiunque sia amante del caffè buono, e per chiunque voglia anche fare del bene.

Il prezzo di vendita al pubblico è di 8 euro, in promozione per il lancio a 7 euro. Tutto il ricavato (al netto delle spese) viene devoluto in beneficienza alla PDM, che così raccoglie i fondi per consentire agli atleti in carrozzina di continuare a giocare a basket. Il barattolino è disponibile tutto l'anno:

- al Palaverde nel punto vendita merchandising della squadra

- al Palaverde nella zona VIP riservata ai consorziati e agli sponsor della squadra

- online sul sito dedicato www.TrevisoBasketCaffe.com

- nei punti vendita della provincia che vorranno aderire all’iniziativa: potranno contattare direttamente la Manuel caffè per richiedere la fornitura, contribuendo così collettivamente a questo importante progetto benefico

- a tutte le aziende che vorranno aggiungerlo alle ceste di Natale, o semplicemente regalarlo ai dipendenti, clienti e fornitori