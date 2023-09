Al via i corsi della Polisportiva Treviso Asd: tennistavolo ma anche teatro

Tennistavolo, ma anche teatro. La Polisportiva Treviso A.s.d., storica realtà la cui fondazione risale addirittura agli anni Quaranta, ha aperto la nuova stagione presso la palestra di via Paludetti che ospita allenamenti e le gare degli atleti che parteciperanno ai campionati nazionali maschili di serie B1 e C1 e al campionato nazionale femminile di serie B. «Siamo una realtà aperta a tutti – spiega il dirigente Renato Borin – perché il tennistavolo accoglie tutte le età e non ha barriere architettoniche. I nostri corsi sono già attivi». L’attività 2023/2024 prevede corsi pomeridiani per i giovani under 18 e serali per gli adulti.

Ad ottobre partiranno i corsi di Danze coreografiche, tenuti dall’insegnante Michela Cursi, con laboratori di teatro e movimenti coreografici per adulti e giovani. Nella seconda parte del corso verrà preparata la messinscena di un testo teatrale con la presentazione di uno spettacolo in un teatro della provincia. Mercoledì 27 settembre, alle 21, è prevista la presentazione dei corsi presso la palestra di via Paludetti.