Un successo per il premio Unvs atleta dell'anno 2023 a palazzo Rinaldi

Mercoledì 13 dicembre la Sezione trevigiana dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha celebrato i campioni dello sport 2023 della Provincia di Treviso a Palazzo Rinaldi. La cerimonia, organizzata con il patrocinio del Comune di Treviso, si è svolta presso la Sala Guadagnin con una esclusiva platea di oltre cento ospiti e una rassegna di premi e riconoscimenti ai migliori interpreti della stagione agonistica a livello locale ed internazionale. L’evento, diretto da Elisabetta Caracciolo, giornalista sportiva, è stato esaltato dalla presenza delle più alte cariche dello sport veneto, dai Sindaci dei Comuni della Marca e dai soci per applaudire i protagonisti del migliore sport passato, presente e futuro. Anche in questa edizione immancabili il Presidente della Sezione UNVS locale Beniamino Bazzotti ed il rappresentante del Comune di Treviso il Vicesindaco e Assessore allo Sport Alessandro Manera che hanno aperto la cerimonia ricordando l’importanza dello sport e “la luce che brilla negli occhi degli Atleti rammentando una vittoria persino a distanza di anni.” Molte le autorità intervenute e, oltre al Vicesindaco di Treviso, presenti i Sindaci di Casier, Renzo Carraretto e di Godega Sant’Urbano, Paola Guzzo, l’Assessore allo Sviluppo Economico di Mareno di Piave, Sergio Capra, il Presidente del Consiglio Comunale di San Donà di Piave, Massimiliano Rizzello. Con loro il rappresentante del CONI, Mario Sanson, insieme a Gianni Cervellin, Presidente Onorario Sezione di Treviso A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri), Renzo Cuzzolin, Presidente Comitato Regionale Veneto FIB (Federazione Italiana Bocce), Bruno Cipolla, Delegato dal Presidente Comitato Regionale Veneto FIC (Federazione Italiana Canottaggio), Oddone Tubia, Consigliere Comitato Regionale Veneto FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), Davide Gastaldon, Responsabile Settore Lotta e Delegato Treviso FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), Giancarlo Vianello, Vicepresidente Comitato Regionale Veneto e Responsabile Sitting Volley FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), Andrea Camarin, Delegato Treviso FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). Dopo il riassunto dell’intensa attività di quest’anno, la consegna dei riconoscimenti ai Soci che si sono distinti salendo sul podio dei Campionati UNVS 2023 per i colori della Sezione. 3° posto Tennis Femminile over 60, Assunta Fabbro (Capitano), Rossella Borella, Amalia Canzia, Anna Frassinelli 3° posto Calcio Camminato over 50, Mauro Baron, Moreno Cervesato, Alessandro Cervi, Pierfilippo Colombera, Giacomo D’Incà, Andrea Gatto, Andrea Granello, Andrea Pavin, Massimo Polo, Silvano Sartor. 3° posto Calcio Camminato over 60, Massimo Sottocorna, Franco Bettiol, Sauro Bovo, Giampaolo Carraro, Enzo Dotto, Graziano Pavan, Claudio Lucano, Carlo Restelli, Giorgio Zanardo. 2° posto Tennis Maschile over 70, Antonio Cendron (Capitano), Mauro Fantin, Romano Franco, Achille Sogliani. 1° posto Tennis Femminile over 50, Orietta Pavan (Capitano), Maria Teresa Terzariol, Sonia Tondato, Nicoletta Vullo. 1° posto Tennis Maschile over 50, Francesco Toniolo (Capitano), Giampietro Campagnol, Cristiano Franzato, Nicola Gioseffi, Sandro Silvestrin. 1° posto Golf a Coppie, Gaby Hohlweck, Mariluccia Roccaro, Sario Buti, Gino Gregoris. 1° posto Regolarità Autostoriche, Pieremilio Garbellotto, Carlo Alberto Picco, Maurizio Pozzan, Gianpietro Sperandio. Tra i riconoscimenti speciali sono stati consegnati i crest “UNVS Ambasciatori dello Sport” ai soci Luca Serena e Federico Fregnan vincitori di Titoli Mondiali. Luca Serena, attualmente numero 10 nelle classifiche mondiali over 40 ITF individuale e 14 in doppio, ha conquistato con la Nazionale Italiana per il secondo anno consecutivo il Titolo Mondiale Tennis Maschile over 40 ad Antalya (Turchia) e con il TCVO San Vendemiano l’European Senior Club Championships over 40, oltre ad essersi aggiudicato le tappe MT400 a Sanremo, MT700 a Beaulieu sur Mer (F), MT700 a Villach (A), MT700 a Lugano (CH) nell’individuale over 40. Federico Fregnan ha concluso la stagione 2023 con le vittorie del Campionato Italiano Gruppo 5 di fuoristrada, del Campionato Europeo e del Campionato Mondiale. Il pilota trevigiano ha conquistato il gradino più alto del podio nelle tre competizioni in Italia, Spagna e Francia valide per il FIM Vintage Enduro European Championship e nella prova unica FIM Enduro Vintage Trophy 2023 disputatasi in Spagna a Puigcerdà nella regione La Cerdanya. Il momento clou è stato poi come di consueto la consegna dei Premi Atleta dell’Anno 2023. La giuria, composta dal consiglio direttivo della sezione trevigiana e dal giornalista Giampaolo Zorzo, ha conferito l’Atleta dell’Anno 2023 a Valentina Basei di Mareno di Piave, Campionessa del Mondo Bocce Individuale Femminile 2023, titolo conquistato nella specialità “a coppie” con Francesca Carlini nel 2021 e, al debutto a soli 18 anni, il Bronzo nel tiro di precisione; dopo essersi affermata ai Campionati Europei 2015 e 2022, ai Giochi del Mediterraneo 2022, consegue le vittorie del Campionato Italiano Tiro di Precisione Femminile categoria A nel 2019, 2022, 2023. Il Premio al Merito, nuova attribuzione, onora Mario Simonetta per gli oltre 50 anni di attività nell’Atletica Leggera. Dapprima nel ruolo di atleta marciatore, dal 1972 in veste di allenatore e scopritore di talenti; tra questi Mara Rosolen campionessa italiana peso e disco nonché olimpionica a Sidney 2000, Meri Carraro atleta azzurra e record italiano nella staffetta 4x400 a Helsinki, Tiziana Sartori, promessa della velocità azzurra degli anni Settanta, che nel 1975 stabilisce la miglior prestazione mondiale sulle 50 yard indoor a Pordenone. Il primo dei prestigiosi trofei in cristallo realizzati dal Maestro Sandro Barbieri, Premio alla Memoria è stato consegnato a Mauro Sambo, figlio dell’indimenticato canottiere olimpiònico trevigiano Renzo Sambo, accompagnato da Primo Baran e Bruno Cipolla che nel “2 con” conquistarono l’Oro Olimpico di Città del Messico 1968. L’atleta Sambo si avvicina al canottaggio per la vicinanza del fiume Sile e risulta subito promettente vincendo, con il compagno di barca Baran, 9 Ori ai Campionati Italiani, l’Argento ai Campionati Europei a Duisburg nel 1965, il Bronzo ai Campionati del Mondo a Bled nel 1966, l’Oro ai Campionati Europei a Vichy nel 1967. Prima atleta straordinario, poi ottimo tecnico degli Azzurri con il primo storico Oro Paralimpico del canottaggio italiano di Pechino 2008. Nelle parole di Sandro Frisiero Presidente Comitato Regionale Veneto FIC è ritratto il grande sportivo: “Ha rappresentato tutti i valori fondamentali dello sport, ha dimostrato umiltà e rispetto verso gli avversari ed i compagni, che hanno reso la sua figura ancor più significativa, la sua amabilità e semplicità hanno trasformato le anime di chi ha avuto la fortuna di trascorrere del tempo in sua compagnia.” Il Premio SportInclusive è stato acquisito da Silvia Biasi di Godega Sant’Urbano, convocata nel 2017 nel ruolo di libero della Nazionale Italiana Sitting Volley Femminile, vincitrice del Campionato Europeo 2023 a Caorle che vale la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Inoltre, due secondi posti sono stati ottenuti ai Campionati Europei del 2019 e 2021, mentre è vittoria in Golden Nations League 2022 e 2023 a Sempeter in Slovenia. Al figlio d’arte Paolo Torresan è stato attribuito il Premio alla Carriera. Il padre Gino, atleta di lotta greco-romana è stato sei volte Campione Italiano Assoluto e convocato nella squadra olimpica di Roma 1960. Paolo afferma: “Iniziai a stare in materassina prima ancora di incominciare a camminare;” nel 1976 debutta a 14 anni in lotta greco-romana conseguendo il primo posto ai Campionati Italiani Esordienti ed il premio Stella d’Oro Gazzetta dello Sport/San Pellegrino di miglior atleta della competizione. Negli anni a seguire continua a collezionare vittorie nelle varie classi dei Campionati Italiani e ai Campionati Italiani Assoluti. Conquista il Bronzo ai Campionati del Mondo Master di Atene 2015 oltre a numerosi titoli Tricolore Master di lotta greco-romana e lotta libera. Nel 2022 la soddisfazione di conquistare due medaglie d’Oro ai Campionati Italiani Master prima di concludere la carriera atletica per raggiunti limiti di età. È stato insignito di tre medaglie di Bronzo al valore atletico (1991 – 1992 – 1994) e la Palma di Bronzo CONI nel 2020. Il Premio Giovane Promessa è stato assegnato al ventunenne Giovanni Zenoni di Casier che appartiene al mondo dello sport per la sua passione, la fotografia sportiva. Giovanissimo talento è stato selezionato nella Top10 AIPS (International Sports Press Association) dei migliori fotografi sportivi al mondo under 30. Giovanni ha dichiarato “Nella mia vita vorrei essere tante cose… ma la fotografia è ciò che per ora mi appassiona di più e forse quella che mi riesce meglio”. Nel curriculum si definisce così: “Sono una persona molto estroversa ma educata, proattiva e con una forte fiducia nei rapporti umani. Amo viaggiare, sperimentare e imparare cose nuove per arricchire la mia cultura.” Il Premio Dedizione e Passione è stato riconosciuto a Paola Pascon di San Donà di Piave. Lo sport praticato dall’età di 14 anni è l’Atletica Leggera. Agli European Masters Athletics Championships 2023 a Pescara conquista l’Oro nella staffetta mista 4x400, l’Argento nella staffetta femminile sf55, il Bronzo nei 400 metri piani registrando la migliore prestazione italiana di categoria. Tra i risultati più significativi l’Oro nella staffetta 4x400 ai Campionati Mondiali a Riccione nel 2007, ai Campionati Europei Master a Ljubljana nel 2008, ai Campionati Europei Master a Caorle nel 2019 segnando il nuovo record italiano di categoria, imbattuto tutt’oggi.