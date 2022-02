Al Racquet club di Panatta su 50 tennisti ha prevalso il padovano Aggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Rodeo nel weekend presso il Racquet Club di Panatta per un maschile di 4^ categoria con 50 concorrenti. Coordinati da Moira Baratto e Debora Comici che hanno decretato la vittoria di Matteo Aggio del Tc Padova. Il patavino ha regolato in due set Fabrizio Genovese del Park Tennis di Villorba. Terzi posti per il veneziano Matteo Tonicello dello Sporting di Mestre e per Davide Zamprogno dell’Ostani di Montebelluna. Nelle retrovie si sono distinti il 4.6 Alessandro Pivetta del Volpago ed il 4.5 Francesco Giuffrè del Mogliano con tre successi. Il primo torneo regular con l’Alpe Adria Academy di Vedelago maschile e femminile fino ai 3.5. Competizione che durerà 15 giorni dal 05 al 20 Febbraio. Sono 70 i concorrenti agli ordini di Dean Pinezic. Hanno superato lo sbarramento del weekend: Mauro Starnoni, Nicola Giacomin, Cesare Zizza, Nicola Gorla, Vittorio Barbierato, Mattia Agostini, Emiliano Picello, Filippo D’Amico Camalda e Michele Cozzi. Nel femminile Rebecca Ferrari, Mariaelena Gardin, Camilla Pistorello e Anna Lou Bottosso. Il 12 e 13 Febbraio Rodeo Maschile di 4^ categoria a Silea. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 Febbraio. Al Park di Villorba dal 19/2 al 13/3 torneo BNL che assegna il titolo provinciale di 4^ categoria maschile e femminile del singolare e Doppio maschile e femminile. Dirige Gianfranco Griso con la supervisione di Nadia Schiavon. I vincitori vanno alla tappa regionale, che da diritto ai primi del Veneto in caso di vittoria, a staccare il biglietto per il Foro Italico. Nelle date 19 e 20 Febbraio Rodeo maschile di 4^ categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/2. Per gli amanti della specialità di doppio, a Villa Guidini torneo Fitpra maschile tutto nella giornata del 20/2. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/2 informazioni allo 0422-97256 Pasquale.