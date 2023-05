Primi calci del Treviso “ospiti speciali” alle residenze per anziani di Santa Bona

Nel pomeriggio di giovedì 18 maggio ha avuto luogo, presso il giardino delle Residenze Anzani Città di Treviso (RACT) a Santa Bona, il primo degli allenamenti in programma qui, dei i bambini del Primi Calci 2015. Il progetto educativo di riferimento intende sensibilizzare alla figura dell’anziano quale risorsa viva e attiva del territorio, e facilitare il dialogo e lo scambio intergenerazionale, grazie all’interesse comune per lo sport del calcio. La meritevole iniziativa, promossa dalla dirigenza del FBC 1993, è stata prontamente sposata ed assecondata da Israa, che continua a farsi promotrice di vicinanza fra piccoli e anziani, residenti nelle sue strutture.

Tutti gli ospiti con i loro familiari, i genitori dei bambini coinvolti e lo staff della Residenza hanno potuto interagire e assistere all’allenamento degli atleti del Treviso FBC 1993 guidati dal Responsabile del Settore Giovanile Alessandro Zanato e dal Responsabile della Scuola Calcio Alessandro Marcon. Per molti anziani, vedere i bambini indossare i colori del Treviso è stata l’occasione per ritornare ad un recente passato in cui loro stessi sono stati giocatori e tifosi, mentre per i ragazzini è stata l’occasione per avvicinarsi al mondo di una RSA e poter vedere e parlare con le persone che la “abitano e la sentono” come casa, e che nella loro fragilità sono ancora molto desiderose di pienezza e di vita.

Al termine della seduta di allenamento, i bambini hanno partecipato ad un rinfresco offerto dalla Residenza ricambiando con la maglia ufficiale del Club e alcuni gadget, e ricevendo una divisa di ISRAA. Tutto questo sotto gli occhi divertiti del Presidente dell’ISRAA Mauro Michielon e degli operatori della struttura.