Benetton rugby, ruggiscono gli under 18: sono i campioni!!!

Dopo 10 anni di astinenza il Benetton under 18 conquista lo scudetto di categoria. Il trofeo, dodicesimo della storia, mancava infatti dalla stagione 2013-2014. I baby Leoni ruggiscono in faccia all' Experience L'Aquila per 28-17. La partita, giocata a Calvisano, è stata molto equilibrata: decisiva la meta segnata da Trevisiol.

A esprimere soddisfazione è Giovanni Grespan, responsabile del settore giovanile. «Sono felicissimo - dice - perché erano 10 anni che non si vinceva. Tantissimi complimenti ai nostri ma anche agli avversari. È stato un campionato veramente duro, con un girone Nord molto complicato, con quadre come Valsugana, Rovigo, Petrarca. Il nostro obiettivo è di creare giocatori da poi poter inserire nella prima squadra, però servirebbe un campionato Under 21, perché il gap con i seniores è ancora troppo ampio».