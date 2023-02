Clemente Russo e i nazionali dell'Italrugby, giornata di grande sport alla palestra McFit

Dopo il grande successo in tutta Italia dello scorso anno, ritorna a Treviso l’iniziativa “Train Like a Champion”, un progetto in collaborazione con Clemente Russo, unico pugile tricolore ad aver disputato 4 Olimpiadi conquistando 2 argenti (Pechino 2008 e Londra 2012) oltre a 2 ori mondiali (Chicago 2007 e Almaty 2013). La palestra McFIT Ducale di via Vasari 1/A è stata protagonista per l’intera giornata di giovedì 16 febbraio. Nel pomeriggio infatti hanno fatto visita ben sei rugbisti della Nazionale italiana: Manuel Zuliani, Tommaso Menoncello e Leonardo Marin della Nazionale maggiore, e Destiny Aminu, Matthias Douglas e Dewi Passarella i quali appartengono alla Under 20.

Giovani campioni, con la data di nascita localizzata tra gli anni 2000 e 2002, che costituiscono il presente e il futuro della squadra di Kieran Crowley: in particolare Zuliani e Menoncello sono stati tra i protagonisti delle ultime ottime partite dell’Italrugby contro Francia e Inghilterra. In Soprattutto quest’ultimo che segnando la meta contro la Francia è diventato il più giovane marcatore della storia del Sei Nazioni (19 anni e 170 giorni).

A partire dalle 18.30, invece, c’è stata un’altra occasione per tutti gli appassionati di sport e non solo. In palestra è stata protagonista di un allenamento collettivo con l’ex campione di pugilato Clemente Russo, con l’obiettivo di promuovere l’importanza dell’allenamento per migliorare il benessere psico-fisico. «L’esercizio fisico e uno stile di vita sano è una delle nostre migliori difese per attivare al meglio il sistema immunitario» afferma l’ex vicecampione olimpico «L’allenamento, insieme ad una corretta alimentazione e un equilibrato stile di vita, devono essere un aspetto centrale nella nostra quotidianità: non si raggiungono risultati importanti senza impegnarsi con costanza e attenzione». Dopo il ritiro dalla boxe, Clemente ha deciso di specializzarsi nel personal training, promuovendo allenamenti funzionali a corpo libero con l’obiettivo di tenersi in forma e, soprattutto, prevenire le malattie. “Train like a Champion” è infatti un progetto, svolto in collaborazione con le principali palestre McFIT del territorio italiano, che nasce in epoca Covid e vuole favorire l’allenamento di gruppo come occasione di condivisione e socializzazione.