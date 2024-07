L'AC Treviso patrocina Scopel Day 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Continua a crescere l'attenzione sull'edizione 2024 di Scopel Day che, dopo aver stretto un'importante partnership sul fronte mediatico sia con RS rallyslalom e oltre che con TG Racing, godrà del patrocinio dell'Automobile Club Treviso. Un motivo di forte orgoglio sia per l'ideatore della manifestazione a sfondo benefico, Roberto Scopel, che per il presidente di AC Treviso, Michele Beni. “L'Automobile Club Treviso non poteva non dare il suo patrocinio alla sesta edizione di Scopel Day” – racconta Michele Beni (presidente AC Treviso) – “l'idea nata dall'amico Roberto Scopel che, anche nella sua nuova sede, avrà modo di esprimere al meglio, con la collaborazione di tutti i volontari, lo spirito benefico dell'evento. Le precedenti edizioni hanno confermato il successo, per numero di partecipanti, il cui ricavato sarà donato a varie associazioni. Rally e beneficenza, due componenti fondamentali nella persona di Roberto e noi, di AC Treviso, ci fregiamo di averlo come nostro socio. Purtroppo impegni concomitanti all'estero non mi permetteranno di essere presente fisicamente ma sarà a Possagno con il mio cuore.” “Grazie infinite al presidente Michele Beni ed a tutta l'AC Treviso” – gli fa eco Scopel – “perchè questo patrocinio porta ulteriore valore aggiunto alla nostra iniziativa, così come la sinergia nata con RS e con TG Racing, media partners ufficiali di questa edizione. Stiamo lavorando duramente per confezionare un evento di alto livello. Il tempo scorre molto velocemente.” Tra un paio di settimane, più precisamente Sabato 20 Luglio, si aprirà quindi il sipario sullo Scopel Day targato 2024 che, per l'occasione, approderà nella sede di Xausa Sped. A partire dalle ore 15, proseguendo fino alla mezzanotte, le luci della ribalta si accenderanno sulla Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da Motor Team, vettura con la quale i fortunati vincitori, estratti a sorte come da tradizione, avranno l'opportunità di vivere le emozioni dell'essere navigatore per un giorno al fianco di Scopel. Rinnovata anche la partnership con il Comune di Possagno, con la Pro Loco di Possagno e con l'Associazione Nazionale Alpini così come il Memorial Lino Vardanega ed il Memorial Angelo Scopel, in ricordo di due figure iconiche per il territorio locale e per il motorsport in Veneto. Destinataria del ricavato sarà nuovamente l'Associazione Giocaconilcuore odv che anche quest'anno sarà presente sul campo con i protagonisti della Missione Sorriso. Appuntamento quindi fissato, nella sede di Xausa Sped in via Fornaci 20 a Possagno, per regalare un sorriso a chi è meno fortunato, attraverso l'incredibile forza della passione. “Approfitto per ringraziare Antonio Xausa” – conclude Scopel – “che, assieme alla sua Xausa Sped, ci ha accolto a braccia aperte tra le mura di casa sua. Quest'anno abbiamo fatto un importante passo avanti, ancora prima di iniziare, e ci teniamo a mettere in campo un evento che sia in grado di dare un sostegno significativo all'Associazione Giocaconilcuore odv.”