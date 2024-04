Giochi interprovinciali a Imperia, presentata la squadra di Treviso

Proseguono le attività organizzative della Provincia di Treviso nell’ambito del Progetto Sport Abc, che coinvolge studentesse e studenti delle scuole superiori partner dell’iniziativa con incontri formativi e laboratori volti a promuovere i buoni valori dello sport, dalla corretta alimentazione all’importanza del gioco di squadra e dell’inclusione sociale. La Portavoce del Comitato Giovani del progetto, Erika Mestriner, ha incontrato la Squadra che rappresenterà la Provincia di Treviso ai Giochi Interprovinciali organizzati da Upi nazionale a Imperia il mese prossimo: si tratta di 10 ragazze e ragazzi dell’Istituto Alberini di Lancenigo di Villorba, che il 15 e 16 maggio andranno in trasferta nella provincia ligure, accompagnati da docenti e referenti della Provincia di Treviso, per incontrare le altre Squadre italiane coinvolte nei Giochi e vivere le esperienze proposte da Upi nazionale in un’ottica di conoscenza, condivisione e amicizia.

Grazie al progetto Sport Abc, la Provincia di Treviso è risultata vincitrice del bando promosso dall’Unione Province Italiane, a livello nazionale, finanziato nell’ambito del Fondo Politiche Giovanili 2022, ottenendo così 100mila euro per organizzare attività in classe, nel corso del 2024, con l’obiettivo di promuovere lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo e di inclusione sociale. L’iniziativa mira a creare una rete tra Provincia, Istituti Scolastici, associazioni sportive dilettantistiche ed enti di terzo settore, valorizzando la partecipazione attiva dei giovani all’interno della comunità attraverso la pratica sportiva. Oltre alla Provincia, Ente capofila, partner dell’iniziativa, infatti, sono l’Unione Province Italiane del Veneto, l’Istituto Alberghiero Massimo Alberini (Villorba), l’Istituto Alberghiero Giuseppe Maffioli (Castelfranco Veneto), la Scuola professionale Lepido Rocco (Motta di Livenza), l’ASD Villorba Rugby (Villorba), l’SSD Sport Target (Castelfranco V.to), l’SSD Pallavolo Motta (Motta di Livenza), APS - ASD Treviso Bulls (Treviso) e la Centro Servizi Associati (Conegliano).