Tennis, conclusi i campionati provinciali giovanili con 64 team: 19 i promossi

Conclusa la fase provinciale dei campionati giovanili a squadre con 64 team. Sono 19 quelle promosse alla fase regionale nel mese di Maggio che consterà di circa 100 squadre. Le società che proseguono sono: Eurosporting, Cornuda, Motta di Livenza, Junior Santa Lucia, Park Villorba, Istrana, Sporting Life Center, Tennis Club Via Olivera, Bigolino e Valdobbiadene, Volpago, Treviso tennis Team e Mogliano.

Risultati e classifiche dell’ultima giornata di regular season: Under 16 F, Gir.1da 4: Mogliano p.6; Ttt p.4; Eurosporting C p.2; Brenta Sport Vigonovo p.0. Under 16F,Gir.1da3: Eurosporting B p.4; Alpago p.2; Istrana p.0. Under 16F,Gir.2 da3: Canottieri Mestre p.4; Castelfranco p.2; Motta di Livenza 0. Under 16M, Gir.1 da4: Eurosporting B p.6; Castelfranco p.4; Park Tennis Villorba p.2; Motta di Livenza p.0. Under16M,Gir.2 da4: Tcvo p.6; Ttt p.4; Preganziol p.2; Eurosporting C p.0. Under 16M, Gir.16 da3: Polpet p.4; Sporting Magi p.2; Pana.ma p.0. Under 14F, Gir.1 da3: Volpago A p.4; Slc p.2; Junior p.0. Under 14F, Gir.2 da3: Ttt p.4; Motta p.2; Pana.ma p.0. Under14F, Gir.1 da4: Bigolino Valdobbiadene p.6; Park Villorba p.4; Eurosporting p.2; Volpago B p.0. Under 14M, Gir. 9 da3: Belluno p.4; Ttt p.2; Slc C p.0. Under 14M, Gir.10 da3: Motta A p.4; Castelfranco p.2; Mogliano p.0. Under 14M, Gir.11 da3: Eurosporting A p.4; Mw San Polo p.2; Tc Sedico p.0. Under 14M, Gir.12 da3: Junior S.L. p.4; Polpet p.2; Barchessa A p.0. Under 14M, Gir.13 da3: Tcvo p.4; Motta B p.2; Slc B p.0. Under 14M, Gir.2 da4: SLC A p.6; Eurosporting B p.4; Park Villorba p.2; Barchessa B p.0. Under 12F, Gir.5 da3: Istrana p.4; Mogliano p.2; Europorting A p.0. Under 12F, Gir.6 da3: Park p.4; Pedavena p.2; Eurosporting B p.0. Under 12M, Gir.1 da3: Park p.4; Pedavena 2; Tcvo p.0. Under12M, Gir.4 da4: Junior S.L. p.6; Mogliano p.4; TTT p.2; Motta B p.0. Under 12M, Gir.5 da4: Motta A p.6; Barchessa p.4; Magi p.2; Eurosporting B p.0. Under 10MX, Gir.5 da3: Cornuda p.4; Barchessa p.1; Junior Santa Lucia p.0. Under 10MX, Gir.6 da3: Eurosporting p.4; Mogliano p.2; Bear Paese p.0.