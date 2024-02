Da Panatta vince dopo due finali conquistate Maurizio Torresan sul bellunese Bortot

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Buona la terza, commenta il vincitore del Rodeo di 4^ svoltosi presso il Panatta Racquet Club di Treviso. E’ del presidente del Tc Istrana Maurizio Torresan la coppa più grande, che gli viene consegnata dalla consigliera Fitp Moira Baratto. Secondo posto per Davide Bortot bellunese del Polpet, terzi Luciano Faccenda dello Sporting Life Center e per il giocatore di casa Cesare Zizza. Erano 48 i giocatori a contendersi il trofeo, coordinati da Debora Comici. In evidenza dalle retrovie Maurizio Da Pian del Park, Rosario Minutolo del Silea, Matteo Bardella del Mw Sporting di Ormelle e Nicola Pellizzon del Marcon. Nella parte centrale del draw Paolo Pase del Tcvo di San Vendemiano Marco Minetto del Republic di Jesolo e l’home player Carlo Cochetto.

PROSSIMI TORNEI: A Castelfranco il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 Febbraio. Alla Barchessa il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 2 e 3 Marzo Rodeo di 4^ categoria solo femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/02. Ad Altivole dal 2 al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2. Alla Barchessa Rodeo femminile il 9 e 10 Marzo per giocatrici di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Dal 9 al 19 Marzo Torneo di 3^ maschile da Panatta con montepremi di 800€. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Dal 15 al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 13 Marzo. Dal 15 al 17 Marzo Rodeo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil draw maschile e femminile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Marzo. Il 16 e 17 Marzo Memorial Sebastian Suarez presso lo Junior di Santa Lucia di Piave. E’ un torneo Rodeo giovanile limitato fino ai 4.3 per maschile under 12 e 14 e femminile under 14. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Marzo.