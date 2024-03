Oggi dalle 15 da Panatta i 16imi del 3^ categoria maschile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Da Panatta fino al 19 Marzo Torneo di 3^ maschile con montepremi di 800€ e tanto spettacolo con i migliori giocatori di 3^ in lizza. Kermesse giunta ai sedicesimi. Testa di serie è il maestro Daniele Coletto ex 2.6 di ritorno dalla stagione invernale svolta a Tenerife che lo vedrà in campo alle ore 15.00 contro l’under 18 istranese Pietro Mattiello. Sono sedici le gare del programma odierno. A seguire derby mestrino tra il giocatore del Tc Mestre Sebastiano Cecchini ed Alessandro Galassi del Green Garden. In campo alle 18 anche l’opitergino il neo campione italiano over 55 Cristiano Franzato opposto a Federico Rossato del Trebaseleghe. Ad Altivole fino al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1. Competizione giunta alle semifinali del maschile che vede il ritorno alle competizioni del giocatore di casa Fabio Visotti assente dalle scene dal 2018, e che ha già inanellato 6 vittorie. Alle 16.30 giocherà con il favorito del seeding il 3.1 pordenonese Pietro Marchesin. Alle 19.30 scontro tra i giovani il bellunese Marco Sommacal e Amedeo De Checchi del Tc Padova. Nel femminile già si conoscono le finaliste che sono Alessia Dolce del Latisana e la pordenonese Giorgia Simonetta Ceciliot. TORNEI IN CORSO Fino al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Sono 96 i giocatori coordinati da Nadia Schiavon. Dal 15 al 17 Marzo Rodeo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil draw maschile e femminile di 4^ categoria, con 82 players. Il 16 e 17 Marzo Memorial Sebastian Suarez presso lo Junior di Santa Lucia di Piave. E’ un torneo Rodeo giovanile limitato fino ai 4.3 per maschile under 12 e 14 e femminile under 14. Sono 84 i giovani aconfronto coordinati da Diego Antonini. Dal 16 al 31 a Vedelago torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 114 partecipanti. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: Il 17 al Treviso Tennis Team Tpra all in a day entry level maschile info ed iscrizioni Paolo 340-1622686. A Castelfranco il 23 e 24 Marzo Rodeo di 3^ categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. A Mogliano 23 e 24 Rodeo di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3 dirige Angelo Kraul. A Motta di Livenza 23 e 24 Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/3. Dirige Maurizio Epifano.