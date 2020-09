Supercoppa, Treviso cerca la prima vittoria con Trento

Dopo le prime due uscite con Venezia in trasferta domenica e mercoledì al Palaverde con Trieste, terzo incontro della fase a girone della Eurosport Supercoppa 2020 domani, sabato, alle 20.30 alla BLM Group Arena di Trento contro la Dolomiti Energia. Finora due ko per entrambe le squadre, a caccia della prima vittoria. Trento, che sarà la prima avversaria della De' Longhi Treviso Basket nell'esordio di campionato il, 27 settembre al Palaverde, ha perso il primo incontro in volata (83-86) in trasferta con Trieste e di misura quella di mercoledì (73-77) in casa con la Reyer. Squadra al completo per coach Menetti. Arbitri della partita Vicino, Bongiorni e Vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.