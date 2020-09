De' Longhi Treviso, al Palaverde per la Supercoppa arriva Trento

Quarta gara della fase a gironi di Eurosport Supercoppa 2020 e seconda partita sul parquet del Palaverde per la De' Longhi Treviso Basket, che domani - martedì 8 - alle ore 19.00 incontrerà nuovamente la Dolomiti Energia Trento. La formazione di coach Menetti è a caccia della prima vittoria nel torneo, dopo le tre partite del girone di "andata" contro Reyer Venezia, Allianz Pallacanestro Trieste e, appunto, la stessa Aquila Basket Trento, che sabato ha vinto in casa sua 90-79 rimontando i trevigiani nell'ultimo quarto. Domani, martedì, sul campo di casa, TVB proverà a dare la prima soddisfazione ai suoi tifosi (gara ancora con limitazione a 200 spettatori, sponsor e consorziati), dopo una serie di gare comunque molto combattute. Arbitrerà il match la terna composta da Martolini, Borgioni e Pepponi.

Ecco le parole di Giovanni Vildera in vista della partita di martedì: «Siamo consapevoli di aver lottato bene a Trento, raggiungendo anche un bel vantaggio e facendo un gran primo tempo - il secondo quarto in particolare. Siamo anche consapevoli di quello che possiamo fare e che abbiamo fatto per una parte della partita (e avevamo mostrato anche a Venezia). Quindi vogliamo rifarci subito e trovare la prima vittoria della stagione. Poi, il fatto di giocare al Palaverde ci carica, sperando di poter vedere via via sempre più pubblico. Partendo dalle cose buone fatte nelle gare fino a qui vogliamo dare continuità a queste e continuare a lavorare, migliorando quello in cui abbiamo commesso invece più errori».

