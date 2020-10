Treviso Triathlon nuovamente protagonista ai Campionati Tricolori di Duathlon Sprint

Il Treviso Triathlon è stato protagonista ai Campionati Italiani di Duathlon Sprint che si sono svolti a Caorle domenica scorsa. La più bella soddisfazione è arrivata dal settore del paratriathlon che ha visto Cristiano Carnevale detto "Toro", atleta ipovedente guidato da Giovanni Marangon, conquistare una medaglia di bronzo condividendo il podio con atleti a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Per la cronaca è il giovane Diego Torres che mette in riga tutti i suoi compagni di squadra ma merita di essere sottolineato il debutto nella specialità di molti nuovi iscritti alla società trevigiana: Gabriele Gagno, arbitro di pallacanestro a livello nazionale, Cristiano Balsasso, esperto maratoneta amatoriale, Rosario Bonomo anche lui proveniente dal podismo e la giovanissima e grintosissima Anju Cancian, veloce mezzofondista. A fare da "chioccia" agli esordienti ci hanno pensato gli intramontabili Lucio Ghirardo, Flavio Gobbo e Tommaso Lodde.

Sono proprio i suoi numerosi nuovi iscritti, anche in questo anno horribilis per lo sport, che testimoniano come il Treviso Triathlon sia più vivo che mai e la gara di Caorle ha rappresentato in un certo senso il connubio tra il nuovo che avanza e la continuità della storica società. Ora pausa invernale, il Treviso Triathlon però continua ad allenarsi e aspetta ad accogliere ogni curioso della triplice...nuotatori, ciclisti, podisti e non solo.

