Domenica Treviso-Trieste, crocevia per i playoff

La De' Longhi Treviso Basket, sulla scia di tre vittorie consecutive, affronta domenica alle 19.00 al Palaverde in un "derby" triveneto l'Allianz Trieste per la 9° giornata di ritorno della Serie A. Le due squadre coabitano al 6° posto in classifica con 22 punti, 11 vinte e 11 perse a testa. Nell'ultimo turno Trieste ha perso in casa 87-69 con la Reyer Venezia, mentre TVB ha vinto in volata a Cremona per 86-85. Nel match di andata a Trieste di imposero i giuliani in rimonta per 84-79. Squadra al completo per coach Menetti.

Arbitri: Baldini, Grigioni e Valzani

EX: Davide Alviti, ala dell'Allianz Trieste, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia di TVB

Media: diretta televisiva alle 19.00 su Eurosport Player in web streaming (previo abbonamento); diretta Radio Veneto Uno (97.5 mhz) e diretta sulla pagina Facebook di Treviso Basket, dove verranno anche trasmesse le interviste post gara.

Capitan Matteo Imbrò, MVP italiano della settimana scorsa secondo le votazioni "social" della LBA:

«Stiamo attraversando un buon periodo di gioco e di risultati, quindi il morale della truppa è alto in vista di questa sfida. Sappiamo anche però che c'è ancora tanto da migliorare sul piano della continuità, a Cremona abbiamo rischiato grosso e non possiamo permetterci alti e bassi perchè non sempre può andare bene come domenica scorsa. Ci stiamo lavorando sodo. Domenica sarà una partita difficile e ancora una volta molto importante perchè è un'avversaria che ha i nostri punti in classifica, vincere ci darebbe una bella spinta. Trieste sarà carica e motivata perchè arriva da una sconffita, mentre noi dopo la vittoria allo scadere vogliamo dimostrare di aver capito i nostri errori. La squadra di Trieste gioca molto bene, stanno facendo una grande stagione, ci ricordiamo la gara di andata che ci brucia ancora perchè potevamo portarla a casa, ma da lì direi che entrambe le squadre sono cresciute molto, quindi domani al Palaverde sarà senza dubbio un'altra sfida tosta a cui ci stiamo preparando da tutta questa settimana».