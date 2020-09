Supercoppa, De' Longhi Treviso in campo al Palaverde contro Trieste

Anche i nuovi arrivati della De' Longhi Treviso Basket potranno finalmente iniziare a conoscere il Palaverde domani, mercoledì 2 settembre, alle ore 18.00 per la seconda gara del Girone C di Eurosport Supercoppa. La formazione di coach Menetti incontrerà l'Allianz Pallacanestro Trieste dell'ex Davide Alviti, che arriva da una vittoria sulla Dolomiti Energia Trento grazie a una tripla allo scadere del neo-acquisto Tommaso Laquintana. La prima partita ufficiale di TVB, invece, nonostante una buona prova di squadra, ha visto domenica l'Umana Reyer Venezia vincere al Taliercio il "derby" con un rush finale decisivo. Treviso e Trieste hanno entrambe effettuato numerosi nuovi innesti per questa stagione e cercheranno in questo secondo match di dimostrare sul campo il buon lavoro svolto durante le ultime settimane.

Come per il primo turno, anche la partita di mercoledì verrà trasmessa in diretta video streaming su Eurosport Player (previo abbonamento, www.eurosportplayer.com) e raccontata in radiocronaca sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Nello stesso account Facebook di Treviso Basket, verrà poi proposta la partita integrale in video, disponibile da giovedì 3 alle 20.30. Pubblico: per la gara di domani è prevista la presenza, oltre agli addetti ai lavori, di 200 spettatori al Palaverde. Non verranno messi in vendita tagliandi, i 200 spettatori saranno consorziati e sponsor di TVB invitati al palasport dalla società trevigiana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.