Campagna abbonamenti Tvb, nasce il "pacchetto famiglia" (genitori e due figli) da 300 euro

E' stata presentata oggi, venerdì 15 luglio, alla Loggia dei Trecento a Treviso, dove esattamente 10 anni fa nacque Treviso Basket, la campagna abbonamenti 2022/23 della Nutribullet TVB. La società ha predisposto un'offerta particolarmente conveniente nella stagione che dovrà significare il ritorno del grande pubblico al Palaverde dopo due anni di chiusure e restrizioni, con una particolare attenzione ai "fedelissimi" ex abbonati delle precedenti stagioni, ai giovani e alle famiglie. Il mese di luglio e inizio agosto sarà dedicato alle prelazioni degli abbonati 2021/22 e 2019/20, da settembre via alla vendita libera. Si parte lunedì pomeriggio con la prima fase dedicata agli abbonati 2021/22, nella comoda location del Centro Commerciale Emisfero Sileamare (uscita autostrada Treviso Sud). Qui tutte le indicazioni e in allegato l'immagine-guida e le tabelle.

Partita singola: ribassi fino al 50%!

Abbonamento: ribassi fino al 40%!

Speciali condizioni per chi vuole bene a TVB:

-5 partite omaggio per abbonati 21/22 e per gli abbonati 19/20 che non hanno chiesto il rimborso

-3 partite omaggio per i nuovi abbonati

Viva i giovani e le famiglie!

- Under 14: Singola partita a partire da 5 euro, abbonamento curva sud e numerati 30 euro!

- Under 25: Singola partita a partire da 8 euro, abbonamento curva sud 80 euro!

- Famiglia di quattro persone con due figli Under 14 spende 300 euro totali per l'abbonamento curva sud!

Fasi della campagna

1° FASE

PRELAZIONE POSTO E PREZZO PER ABBONATI 2021/22

CHI: RISERVATA SOLO ABBONATI 2021/2022

QUANDO: Periodo 16 – 25 luglio 2022

COSA: 5 gare in omaggio

POSTI: Prelazione sul proprio posto del 21/22 o possibilità di scelta su qualsiasi altro posto del Palaverde disponibile

DOVE: Vendita da lunedì 16/7 al Centro Commerciale Emisfero Sileamare (uscita autostrada Treviso Sud) da lunedì a venerdì orario h.17-20, sabato h.10-13, domenica chiuso. Campagna attiva anche Online su www.vivaticket.it (nell'acquisto on line online non si può variare il posto)

2° FASE

PRELAZIONE SOLO SUL PREZZO PER ABBONATI 21/22 E 19/20 CHE NON HANNO CHIESTO IL VOUCHER DI RIMBORSO

-CHI: RISERVATA AD ABBONATI 2019/2020 CHE NON HANNO RICHIESTO VOUCHER e ABBONATI 21/22

-QUANDO: Periodo 27 Luglio – 05 Agosto

-COSA: 5 gare in omaggio

-POSTI: Prelazioni sul posto decadute, possibilità di acquisto su qualsiasi posto disponibile dopo la prima fase

-DOVE: Vendita da mercoledì 27/7 al Centro Commerciale Emisfero Sileamare (uscita autostrada Treviso Sud) da lunedì a venerdì orario h.17-20, sabato h.10-13, domenica chiuso. Online attiva su www.vivaticket.it

-------------------------------

PREZZI 1°e 2° FASE (per ex abbonati 21/22 ed ex abbonati 19/20 che non hanno richiesto il vouacher-rimborso):

Curva Sud

Intero: 100 euro/ Under 25: 80 euro/ Under 14: 30 euro

Gradinata Nord e Tribuna Numerata

Intero: 150 euro/Under 25: 100 euro/Under 14: 30 euro

Distinti

Intero: 220 euro/Under 25: 170 euro

Centrali

Intero: 270 euro/Under 25: 220 euro

-----------------------------------------

3° FASE

PRELAZIONE SOLO SUL PREZZO (non sul posto) PER EX ABBONATI 21/22 ED EX ABBONATI 19/20 CHE HANNO RICHIESTO IL VOUCHER-RIMBORSO

-CHI: RISERVATA AD ABBONATI 2019/2020 CHE HANNO RICHIESTO IL VOUCHER E AGLI AVENTI DIRITTO DELLE PRIME DUE FASI

-QUANDO: Periodo 6 – 12 Agosto

-COSA: 3 gare in omaggio per 19/20 con voucher, 5 gare omaggio per 21/22 e 19/20 senza voucher

-DOVE: Nessuna prelazione sul posto, possibilità di acquisto su qualsiasi altro posto disponibile dopo le prime due fasi

-COME: Vendita solo Online su www.vivaticket.it

PREZZI NUOVI ABBONATI e abbonati 19/20 che hanno chiesto VOUCHER-RIMBORSO:

Gradinata Sud Numerata (rosso nella piantina)

Intero: 120 euro/ Under 25: 95 euro/ Under 14: 30 euro

Gradinata Nord e Tribuna Numerata (azzurro nella piantina):

Intero: 180 euro/Under 25: 120 euro/Under 14: 30 euro

Distinti (arancio nella piantina):

Intero: 265 euro/Under 25: 205 euro

Centrali (blu nella piantina):

Intero: 325 euro/Under 25: 265 euro

A settembre scatterà la 4° fase con la vendita libera. Anche nella quarta fase gli ex abbonati 21/22 e 19/20 che non hanno richiesto il voucher avranno il prezzo con le 5 partite in omaggio, ma non più prelazione sul posto. Gli altri (nuovi abbonati e abbonati 19/20 con voucher) avranno il prezzo-base con le 3 partite in omaggio.

--------------------------------------------------------------

Prezzo biglietti singoli stagione 2022/23

(suscettibili di variazioni per partite "di cartello")



-CURVA SUD (rosso nella piantina):

Intero 10 euro, Under 25: 8 euro, Under 14: 5 euro

-GRADINATA NORD E TRIBUNA NUMERATA (azzurro nella piantina):

Intero: 15 euro, Under 25: 10 euro, Under 14: 5 euro

-DISTINTI (arancio):

Intero: 22 euro, Under 25: 17 euro

-CENTRALI (blu):

Intero 27 euro, Under 25: 22 euro