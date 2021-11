L'Unione ciclisti trevigiani torna alle origini

Un nuovo progetto per la stagione ciclistica 2022 attende l’Unione Ciclisti Trevigiani, presieduta da Ettore Renato Barzi, che è sempre stata il fiore all’occhiello della città di Treviso e di tutti i suoi cittadini e numerosi appassionati: il ciclismo è di casa nell’intera marca trevigiana, e le due ruote sono nel Dna dei trevigiani. Per questo motivo, il team riparte proprio dal cuore di Treviso con una nuova avventura, attraverso la gestione diretta del team di under 23 ed élite. La macchina organizzatrice è già al lavoro per il 2022 con grande passione e fermento, con nuove idee e collaborazioni che si stanno sviluppando in sinergia, per approdare a breve alla presentazione del programma sviluppato.

“Energia Pura“, il marchio specializzato nella produzione di abbigliamento sportivo, sarà il main sponsor del team e il secondo nome della squadra. Energiapura vestirà i nostri atleti con abbigliamento tecnico realizzato con tessuti di poliestere riciclato, in totale rispetto ambientale. Nella prossima stagione prosegue quindi il “Progetto Green” con l’azienda di Tezze sul Brenta, che si esprimerà anche graficamente sulle divise ufficiali del team tramite un elemento fondamentale del nostro ecosistema: l’acqua. “Together for life”.

La formazione sarà composta da atleti della categoria under 23 élite, e uno staff tecnico qualificato, tutti diretti dal Project Manager Luciano Marton con la collaborazione del Responsabile Tecnico Franco Lampugnani. Confermato il nuovo accordo con lo storico marchio di Milano “Guerciotti”, molto conosciuto dagli amanti delle due ruote, che fornirà le bici di alta qualità personalizzate con i colori sociali dell’ UC Trevigiani a tutti i nostri atleti.

Un’altra importante new entry per il 2022 è la consulenza di Paolo Slongo (storico allenatore di Vincenzo Nibali ed ex ciclista che ha vestito la maglia dell’UC Trevigiani nelle categorie allievi e dilettanti) che contribuirà con la sua esperienza per gli allenamenti e i test di valutazione funzionale dei nostri atleti. Il medico ufficiale del team sarà il dottor Gianantonio Fanton di Oderzo, ex ciclista che ha corso negli anni ‘60 nelle file degli allievi con l’Unione Ciclistica Vittorio Veneto, e che ha collaborato con le squadre di Ballan nelle categorie dilettantistiche e professionistiche.