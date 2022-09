Treviso Urban Trail, scatta il conto alla rovescia

La città trasformata in una palestra a cielo aperto e centinaia di runners e camminatori a percorrerla, illuminandola con i fasci di luce delle loro lampade frontali. Il Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca si prepara al gran debutto. L’appuntamento è per la serata di venerdì 23 settembre. La nuova sfida organizzativa di Asd Corritreviso - società sportiva che da 32 anni organizza la prestigiosa kermesse cittadina d’inizio giugno e nel 2015 ha contribuito alla nascita di Treviso in Rosa, la corsa al femminile più partecipata d’Italia - promette di offrire un punto di vista originale e inedito su strade e piazze del centro storico. La distanza del Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca? Poco più di nove chilometri, con partenza e arrivo sulle Mura.

«Non abbiamo la montagna e neppure la collina, ma al posto di pietre e sentieri tutto ciò che è costruito dall’uomo contribuirà a trasformare la città nel contesto ideale per lo sviluppo di un trail urbano. Ridurremo l’asfalto al minimo, privilegiando sterrato e sampietrini. Utilizzeremo salite e discese, scalinate, sottoportici, ponti e ogni altra forma di dislivello possibile per sviluppare un percorso impegnativo al punto giusto, ma anche divertente e adatto a tutti. Il resto lo farà lo splendido colpo d’occhio notturno sulla città»: spiega Enrico Caldato, presidente dell’Asd Corritreviso, società che promette di riversare nel Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca la grande esperienza organizzativa maturata in questi anni e la passione per la corsa e per le bellezze di Treviso che accomunano i propri atleti e i tanti volontari coinvolti nelle attività del sodalizio.

L’origine del progetto Treviso Urban Trail è nota: «E’ un’idea che cullavamo da tempo – le parole di Caldato –. Quando stavamo per partire, è scoppiata la pandemia. Adesso i tempi sono finalmente maturi. Il 2022 è stato un anno positivo: abbiamo registrato i successi di Treviso in Rosa, da condividere con Trevisatletica, e della Corritreviso. Siamo una società sportiva solida e affiatata, credibile anche di fronte alle aziende che decidono di sostenere i nostri eventi. Ringraziamo, in particolare, CentroMarca Banca che ha creduto sin da subito nel progetto e ci affianca come title sponsor dell’evento».

La partecipazione al Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca è sostanzialmente aperta a tutti: gli organizzatori hanno previsto una competizione con classifica e premi, per la quale è richiesto il certificato medico agonistico per l’atletica leggera, e una prova a carattere ludico-motorio, senza classifica, ma con rilevamento del tempo di percorrenza, per la quale basta avere compiuto 14 anni. Tutte le informazioni sono disponibili nel nuovo sito dell’evento, all’indirizzo www.trevisourbantrail.it.