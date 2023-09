Torna la Treviso Urban trail: in città ma fuoristrada

La montagna va in città. Questa volta non ci sono sentieri e vette da scalare, ma gradini, ponti e fontane da superare di slancio. Correndo a perdifiato. Oppure passeggiando, per chi avrà il piacere di godersi la città senza fretta, approfittando delle ore serali. La sfida sta per partire: fra quattro giorni, venerdì 22 settembre, andrà in scena la seconda edizione del Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca, originale manifestazione che Asd Corritreviso - società sportiva dal 1990 impegnata nell’organizzazione dell’omonima kermesse d’inizio giugno e poi tra le ideatrici di Treviso in Rosa, la corsa al femminile più partecipata d’Italia – sta sviluppando con pazienza e dedizione.

«Preparate torcia, scarpe e un po’ di fiato – ha commentato il sindaco Mario Conte alla presentazione dell’evento, avvenuta oggi in Comune a Treviso, affiancato dall’assessore allo Sport, Alessandro Manera -. Ringrazio chi sostiene la manifestazione, in primis CentroMarca Banca e l’Avis Comunale. Ma vorrei sottolineare il ruolo degli organizzatori: Asd Corritreviso è un gruppo di podisti che fonda la sua attività su valori importanti e ama profondamente la città, tanto da essere ormai diventato, con i suoi allenamenti di gruppo, un presidio di sicurezza in centro storico e nei quartieri».

Gli ingredienti di base del Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca? La splendida cornice del centro storico cittadino, il buio della sera rischiarato dalle luci frontali obbligatoriamente richieste ai partecipanti, una distanza – 10,1 km, con dislivello positivo di 111 metri – adatta a chiunque, non solo ai runners più evoluti.

La corsa (o passeggiata che sia) sarà aperta a tutti: è infatti prevista una parte agonistica, per la quale il requisito minimo di partecipazione è il certificato medico (l’anno scorso i più veloci furono Tiziano Scatolin e Giulia Delgado), e una parte a carattere ludico-motorio, a partecipazione libera.

A tutti, il Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca proporrà salite e discese, sterrato e pavé. E poi gradini, ponti. Un lungo sguardo al placido corso del Sile, più suggestivo che mai durante le ore serali. E l’immancabile passaggio in Piazza dei Signori. Anche se la corsa si svilupperà lungo tragitti in buona parte alternativi, poco o nulla battuti dai tanti eventi podistici trevigiani in programma durante l’anno.

L’idea sta piacendo: gli iscritti, a ieri sera, erano già oltre 500. Le adesioni proseguiranno sino alla mezzanotte di domani, martedì 19 settembre, e riapriranno venerdì 22 settembre, presso la segreteria di gara, sulle Mura, a partire dalle 18.30: l’obiettivo è arrivare a quota 600.

«L’Urban Trail è nato per valorizzare gli angoli più nascosti di Treviso, quelle parti della città che sono magari meno conosciute, ma ugualmente affascinanti – ha commentato Enrico Caldato, presidente dell’Asd Corritreviso -. Il centro storico non è piatto come sembra, i primi a farcelo notare sono stati i partecipanti alla Corritreviso e noi abbiamo raccolto la sfida di una manifestazione in città ma complicata, per così dire, da ogni possibile variazione di pendenza e fondo stradale. L’anno scorso è stato un successo, ci sono tutte le premesse per una replica».

Tra i partner del Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca c’è l’Avis Comunale. «Grazie per permettere all’Avis di farsi vedere e di sensibilizzare le persone per un dono così importante come quello del sangue – ha detto Antonella Torresan, presidente dell’Avis Comunale -. Sport significa corretto stile di vita, un ambiente sano, pieno di giovani. Il Treviso Urban Trail da quest’anno sarà dedicato a Venturino Cagnato, una persona molto importante per la vita dell’associazionismo in città, gli Alpini e l’Avis stessa. Venturino era un uomo di una generosità senza limiti, che ci manca molto. Al suo ricordo, l’Avis, che compie 97 anni di attività a Treviso, e gli Alpini dedicheranno un trofeo che premierà la società più numerosa».

«Con orgoglio sosteniamo il Treviso Urban Trail - CentroMarca Banca, un'opportunità unica per esplorare la nostra splendida città in modo attivo e coinvolgente durante la quale Treviso si trasformerà in una palestra all'aperto, svelando, grazie alle luci dei partecipanti, bellissimi scorci a molti sconosciuti – la parole di Claudio Alessandrini, Direttore Generale di CentroMarca Banca, title sponsor dell’evento, rappresentato in conferenza stampa dal capoarea Pierpaolo De Pazzi -. Ringraziamo gli organizzatori e tutto il team di Corritreviso che con dedizione porta avanti questa manifestazione, un importante appuntamento per gli amanti della corsa provenienti da tutta Italia offrendo loro l'opportunità, unica, di ammirare le bellezze della nostra Treviso; invitiamo tutti ad unirsi a noi in questa avventura, a correre insieme per il benessere, celebrando il potere dello sport nel rafforzare la nostra comunità».

Nei giorni scorsi gli organizzatori hanno completato i sopralluoghi sul percorso, definendo un tracciato in parte nuovo - e ancora più bello - rispetto all’edizione scorsa. Pensate: saranno ben 11 le piazze del centro storico ad essere toccate dalla corsa. La partenza avverrà alle 20.30 dalle Mura cittadine, con l’ampio Bastione San Marco ad accogliere i servizi pre e post-gara. Il primo chilometro di corsa offrirà lo sterrato delle Mura. Poi il percorso entrerà nel cuore della città, passando via San Francesco, Piazzetta San Parisio e poi ancora Piazza Indipendenza.

Subito dopo Piazza Borsa, il percorso entrerà nei Giardinetti Sant’Andrea e da lì punterà verso la ripida ascesa lungo la fontana di Piazza Sant’Andrea, punto più alto della città, che obbligherà più di qualcuno a piegarsi sulle ginocchia. Da qui, dopo brevi ma continui saliscendi, il percorso del Treviso Urban Trail, passando per altre quattro piazze (Filodrammatici, San Pancrazio, San Leonardo e Piazza Santa Maria Maggiore) si sposterà nella zona dell’università e comincerà a seguire il corso del Sile, percorrendo Riviera Garibaldi, Riviera Santa Margherita, Lungosile Mattei e viale Trento Trieste, dove si correrà a pelo d’acqua sul sentiero sterrato che accompagna la pista ciclabile.

Poco dopo l’ingresso da Porta Calvi, il percorso punterà nuovamente verso il centro città, attraversando Piazza Trentin, passando accanto al municipio e dirigendosi verso Piazza Rinaldi. Il ritorno a San Francesco riporterà gli atleti sulle Mura: la salita - impegnativa - avverrà attraverso la rampa in cemento. Sarà l’ultimo “up & down”, con gli atleti che scenderanno subito verso Piazzale Burchiellati, usciranno dalle Mura per via varco di San Bartolomeo e correranno sulla ciclabile fino a varco Caccianiga, nei cui pressi avverrà la risalita sulle Mura, per poi puntare dritti verso il traguardo, che coinciderà con la partenza.