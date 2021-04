Al Palaverde arriva Varese, De Longhi a caccia della settima gioia

La De' Longhi Treviso Basket torna sul parquet del Palaverde per la seconda partita consecutiva in casa per la 28° giornata di Serie A, dopo aver saltato il turno di mercoledì con la Segafredo Bologna in trasferta che verrà recuperato il 21 aprile. Con la carica data dalle 6 vittorie di fila, TVB sfiderà domenica al Palaverde la Openjobmetis Varese, battuta nella sfida d'andata per 79-80 con un canestro allo scadere di Sokolowski su assist di Russell. La formazione allenata dall'indimenticata gloria del basket trevigiano Massimo Bulleri, arriva invece dalla sconfitta a Reggio Emilia di domenica e quella casalinga in volata contro la Reyer Venezia mercoledì. A 3 giornate dalla fine della regular season, Treviso Basket è certa di entrare ai play off almeno con il sesto posto forte dei 28 punti in classifica, con 14 vittorie e 11 sconfitte. La Openjobmetis, invece, è penultima a 18 punti, inserita nel gruppo delle 7 squadre che si giocano la salvezza nello sprint finale. Coach Menetti avrà a disposizione il roster al completo. Rispetto alla gara del girone d'andata il team di Varese ha salutato Jakovics e aggiunto al proprio roster John Egbunu, lungo nigeriano che ha avuto da subito un ottimo impatto.



MEDIA: Diretta video in streaming su Eurosport Player (www.eurosportplayer.com) in abbonamento; diretta radiofonica su Radio Veneto Uno (97.5 mhz e www.venetouno.it). Sulla pagina Facebook di Treviso Basket, verranno trasmesse anche le interviste post gara



ARBITRI: Vicino, Quarta, Valzani



Uno degli autori della decisiva azione della vittoria nella partita d'andata, DeWayne Russell, ha presentato la gara spiegando: «La partita che ci aspetta domenica sarà senza dubbio emozionante, visto come è andata a finire la sfida d'andata: abbiamo vinto allo scadere con un bel lay-up di Soko. In questo periodo, stiamo giocando molto bene e siamo veramente uniti a livello di squadra, quindi non vogliamo fare passi falsi. Vogliamo continuare a giocare bene come abbiamo fatto nelle ultime partite e a crescere e costruire per arrivare il più pronti possibile ai Playoff. Credo sia veramente importante per la nostra squadra continuare su questa strada e non sentirci in alcun modo arrivati».