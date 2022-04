Domenica sera torna il derby, la Tvb nella tana della Reyer

La Nutribullet Treviso Basket si prepara al "derby" di domenica, in posticipo alle 20.30, al Taliercio di Mestre contro l'Umana Reyer Venezia. All'andata al Palaverde si impose TVB per 80-76 con 15 punti di Dimsa (sarà assente domenica), 14 di Russell e 14 di Sims, per Venezia 20 di Tonut e 12 di De Nicolao. In classifica, con le due vittorie nelle ultime tre gare, la Nutribullet TVB ha recuperato posizioni ed ora è 10° con altre tre squadre a quota 22 punti, mentre Venezia ha vinto a Sassari 66-63 issandosi al quarto posto con 30 punti, in coabitazione con la Bertram Tortona. La Reyer in settimana ha giocato in Spagna per l'Eurocup dove ha terminato il suo cammino ad opera del Gran Canaria.

Infermeria: assente Tomas Dimsa per l'infortunio muscolare all'addome.

Ex: Nicola Akele dopo i primi passi nel Montebelluna è cresciuto nel vivaio della Reyer con cui ha anche esordito in A.

Arbitri: Mazzoni, Baldini e Noce

Media: diretta in streaming web su www.discoveryplus.it, aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook di Treviso Basket.