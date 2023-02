Inaugurata la palestra Nightingale di Castelfranco con l'amichevole di lusso tra Verona e Treviso

Quella di sabato 25 febbraio è stata una grande giornata di festa a Castelfranco Veneto, per l'inaugurazione ad uso sportivo della palestra dell'istituto Nightingale. Ad aprire il pomeriggio sono stati gli interventi del Sindaco Stefano Marcon e dell'Assessore allo Sport Franco Pivotti, e dopo è stato il turno del Minibasket, che ha visto protagoniste Basketball School, Pallacanestro Castelfranco 1952 e Lupebasket. Poi grande spettacolo col match amichevole fra NutriBullet Treviso e Tezenis Verona, vinto 85-89 dai veronesi di fronte a un pubblico numeroso e caloroso, da tutto esaurito. MVP del match Liam Udom, autore di 20 punti. Una giornata da ricordare per tutta Castelfranco, in particolare per i più giovani, che a fine gara hanno potuto richiedere foto e autografi ai campioni in campo.



NutriBullet Treviso - Tezenis Verona 85-89

TREVISO BASKET: Banks 13, Iroegbu 9, Pellizzari, Tadiotto 4, Ellis 18, Zanelli 13, Vettori, Sorokas 10, Faggian 5, Scandiuzzi 2, Invernizzi 11. All. Nicola.

SCALIGERA VERONA: Cappelletti 10, Smith 11, Johnson 18, Davis 6, Rosselli 6, Anderson 5, Udom 20, Sanders 13. All. Ramagli.

ARBITRI: Bartoli, De Biase e Chersicla.

PARZIALI: 22-32, 47-47, 64-67.