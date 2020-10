Colpo nel finale, il Treviso batte il Villorba 1-0

Con un guizzo nel finale di Braido (rete segnata al minuto 86) il Treviso calcio batte per 1-0 il Villorba allo stadio Tenni, nella sesta giornata del campionato di Promozione. Al 45' i biancocelesti, guidati in panchina da mister Enrico Cunico e con alcune centinaia di spettatori sugli spalti, avevano gettato alle ortiche una ghiotta occasione: il calcio di rigore di Roveretto, tirato con grande potenza, si è purtroppo schiantato sulla traversa. Il Villorba, in dieci uomini per tutto il secondo tempo, ha ceduto le armi sono nel finale di partita. La squadra biancoceleste si è schierata inizialmente con questa formazione: Milan, Granziera, Magli, Diomandè, Abcha, Beccaro, Roveretto, Pignata, Marcon, De Poli, Braido. A disposizione: Mion, Da Rold, Guzzo, Savio, Salviato, Raccagna, Morbioli. Il Villorba: Pazzaia, Strippoli, Biral, Bressan, Guidolin, De Marchi, Secco, Zavan, Guidolin M., Carniato, Gallo.

