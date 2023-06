Frank Vitucci si presenta: «Vincere e divertirsi». Il ds Giofrè: «Faggian gioiello della casa»

La presentazione del nuovo coach e del dirigente, entrambi provenienti da Brindisi, presso il "Palazzo della luce" di via San Nicolò. Il presidente Paolo Vazzoler: «Ci piacerebbe essere una "squadra di disturbo", il Palaverde un fattore importante. Nessun aumento del budget, dal 2012 in poi mai avuta certezza dei ricavi»

Francesco "Frank" Vitucci non ha certo bisogno di presentazioni ma da quando è stato annunciato il suo ritorno a Treviso i sostenitori della Tvb lo hanno accolto con grandissimo calore: così è stato anche oggi, 7 giugno, quando ha varcato la porta del "Palazzo della luce" di via San Nicolò, sede scelta dal Consorzio Universo Treviso per il primo incontro ufficiale con la stampa, alcuni consorziati, sponsor e tifosi. Con lui anche Simone Giofrè, il nuovo direttore sportivo, come Frank proveniente dall'Enel Brindisi (con un gentlemen agreement, come riferito da Vazzoler, con il presidente Nando Marino). Sono loro i pilastri su cui contano il presidente Paolo Vazzoler, il presidente del Consorzio, Piergiorgio Paladin, e i 160 soci per costruire una stagione meno altalenante rispetto all'ultima.

«Gli ultimi due allenatori, Menetti e Nicola, hanno messo mattoni importanti» ha sottolineato Vitucci «sono qui perchè ero certo di essere il primo della lista». Sulla stessa linea Giofrè: «La prima telefonata con Giovanni Favaro (dirigente e colonna di Tvb ndr) mi hanno fatto percepire la necessità della mia figura qui. Ho iniziato negli anni '90, sono cresciuto con quella squadra negli occhi (la Benetton ndr), quindi siamo felicissimi e onoratissimi».

Per la Nutribullet Tvb Treviso è la dodicesima stagione, la quinta nella massima serie: nell'ultima regular season la salvezza è arrivata alla penultima giornata, battendo la Virtus Bologna che si giocherà lo scudetto con Milano. Obiettivi del prossimo campionato? «L'idea è di vincere e divertirsi: chi viene al Palaverde deve andare via soddisfatto per il gioco che ha visto, anche in caso di sconfitta».

Che vocazione dovrà avere la squadra che inizierà la stagione il prossimo 8 ottobre? «Ci piacerevve essere una "squadra di disturbo"» ha detto Vazzoler «quando Frank allenava Venezia, i primi anni da neopromossa, era una squadra che veniva guardata con sospetto». Che dire ai tifosi? «Non faccio proclami, non dobbiamo essere dimessi ma intellettualmente onesti». «Speriamo di raggiungere presto gli obiettivi e poi divertirsi»: gli fa eco Giofrè che avrà il delicato compito di plasmare il nuovo roster da mettere a disposizione di Vitucci. Punto fermo sarà certamente Leonardo Faggian, 19 anni, per molti una sorta di predestinato.

Con quale budget? Su questo punto Vazzoler non si è sbottonato ma ha voluto spiegare chiaramente: «Dal 2012 non abbiamo avuto più certezza dei ricavi, certo il Palaverde è un fattore importante ma i due anni di pandemia hanno influito pesantemente. Voglio sottolineare che non c'è stato nessun aumento di budget». «Un grazie a tutti i consorziati che ci permettono di continuare questo percorso»: con queste parole Piergiorgio Paladin ha chiuso l'incontro, prima di foto di rito e selfie con alcuni tifosi.