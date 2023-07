Triathlon Alpago: la Silca Cup è del veneziano Marco Barison e della vicentina Chiara Lobba

Spettacolo domenica 23 luglio sul lago di Santa Croce con quasi 500 atleti a sfidarsi per il Triathlon Sprint Silca Cup. Ad alzare le braccia sul traguardo posto a ridosso dello specchio d’acqua dell’Alpago sono stati il veneziano del Tri Schio, Marco Barison e la vicentina del K3 Cremona, Chiara Lobba. Gare dai contenuti tecnici e agonistici di valore, ma anche i “portacolori” dell’appassionato ed entusiasta movimento degli Age Group, arrivati anche da fuori regione per partecipare ad un ormai tradizionale appuntamento dedicato alla multidisciplina.



L’avvio della mattinata di gare vede alle 9.00 i primi uomini tuffarsi nelle acque del lago per la prima frazione, 750 metri di nuoto. Ad uscire in testa è un gruppetto di tre, che comprende anche Barison. Alla prima salita, dei due giri di ciclismo (il totale da percorrere è di 19,3 km), restano in testa Barison e Stefano Rigoni (Run Ran Run). I due continuano a spingere e rientrano in zona cambio con un buon gap sugli immediati inseguitori. Poi negli ultimi 5 km di corsa a piedi, Barison riesce ad avvantaggiarsi e a tagliare per primo il traguardo in 56’06’’. Dietro di lui Rigoni (56’21’’) e Nicola Duchi (Dolomitica Nuoto; 56’30’’). “Sono molto contento di questa vittoria, perché sono tanti anni che vengono qui in Alpago e non ero mai riuscito a salire sul podio - commenta il vincitore - quest’anno poi ho avuto diversi problemi fisici, tra acciacchi, cadute, influenze e non era mai riuscito a dimostrare la mia reale condizione. Oggi è andato tutto bene e non posso che essere felice”.



Al femminile, ad uscire per prima dall’acqua è Giada Stegani (TD Rimini), ma da dietro le inseguitrici, appena salite in bici, iniziano a collaborare. Si forma un gruppetto di sei atlete (con Lobba) che riesce a rientrare sulla testa della corsa. Dopo il rientro in zona cambio è proprio Lobba ad allungare, facendo valere le sue doti di podista. Per lei la vittoria in 1h01’50’’. Sul podio, seconda, Stegani in 1h02’26’’ e terza Elisa Marcon (Cus Pro Patria Milano) che chiude in1h02’31’’. “Ci tenevo particolarmente a questa gara, che diciamo chiude la prima parte della stagione - racconta Lobba - nel nuoto ho cercato di non forzare troppo, in bici ho trovato collaborazione e siamo così riuscite a rientrare. Poi nella frazione di corsa a piedi ho dato tutto quello che avevo. Ho trovato clima e paesaggio fantastico e organizzazione al top”.





Applausi sono arrivati anche dal presidente del comitato Veneto della Fitri, la Federazione Italiana di Triathlon, Fabio Cestaro: “Abbiamo assistito ad una grande giornata di sport, il triathlon in Alpago è ormai un appuntamento classico del calendario veneto. La gara è stata bellissima, la location è fantastica, l’organizzazione di Silca Ultralite consolidata e collaudata. Ho visto grande entusiasmo e grande agonismo, con i miglior atleti del movimento veneto e nazionale a sfidarsi”. Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale di Alpago. “Abbiamo ospitato nel nostro territorio quasi 500 atleti con questo evento targato Silca Ultralite - aggiunge Roberto Dal Paos, consigliere con delega alle associazioni - vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo manifestazione, dalle forze dell’ordine ai volontari, dagli organizzatori agli uffici comunali. Questa è la conca dello sport, il lago è accerchiato da queste montagne che ci permettono di ospitare tutte le tipologie di sport e il triathlon è uno sport sempre più in crescita, sul quale puntiamo molto”.



In chiusura, il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti, che anche applaudito tre proprio atleti nella top ten, Francesco Sanson decimo tra gli uomini e le Youth B, Giulia Meneghetti e Giulia Secchi rispettivamente nona e decima. “Quella di oggi è stata proprio una bella giornata, le gare sono state tecnicamente belle e combattute, fin dalla prima frazione di nuoto - conclude Zanetti - vedere poi quasi 500 atleti qui in Alpago è stato un bellissimo colpo d’occhio. Abbiamo visto tanti triatleti contenti di essere qui e che hanno apprezzato organizzazione e location. Un grazie a chi è al nostro fianco, dagli enti ai volontari e ai partner”.



Nell’organizzazione della manifestazione, che ha avuto il patrocinio della Regione Veneto e del Comune Alpago, accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto ci sono stati Polizia Locale Alpago, Carabinieri sezione Alpago, Pro Loco di Farra d’Alpago, Gruppo Giudici Gara, Associazione Nazionale Carabinieri Federazione Interprovinciale di Treviso – Belluno - Venezia, Lega Navale di Belluno, Maratona di Treviso, Prealpi Soccorso, Turismo Srl, Lepri Strache Vidor, Bike Team Conegliano. A sostenere l’evento Silca SpA, Banca Prealpi SanBiagio, Lazzarin Caffè, Pasol, Borgoluce, Kiron, San Benedetto, Gammasport, Biemmereti – Sognoveneto, Eurovelo, Doge Logistica, Gac Service, Promosport, Crios.

CLASSIFICHE TRIATHLON SPRINT SILCA CUP

(750 metri a nuoto, 19,3 km ciclismo, 5 km corsa a piedi)

MASCHILE. 1. Marco Barison (Tri Schio) 56’06’’, 2. Stefano Rigoni (Run Ran Run) 56’21’’, 3. Nicola Duchi (Dolomitica Nuoto) 56’30’’, 4. Vincent Dominin (A3) 57’54’’, 5. Filippo Turco (A3) 58’05’’, 6. Diego Lampe (Eroi del Piave) 58’09’’, 7. Massimo Cigana (Maniro Triathlon) 58’36’’, 8. Luca Zanet (Liger Team Keyline) 58’40’’, 9. Lorenzo De Gregorio (Granbike Velo Club) 58’51’’, 10. Francesco Sanson (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 59’29’’.

FEMMINILE. 1. Chiara Lobba (K3 Cremona) 1h01’50’’, 2. Giada Stegani (TD Rimini) 1h02’26’’, 3. Elisa Marcon (Cus Pro Patria Milano) 1h02’31’’, 4. Letizia Martinelli (Valdigne Triathlon) 1h02’48’’, 5. Francesca Crestani (Valdigne Triathlon) 1h03’07’’, 6. Vanessa Andreetta (Gp Triathlon) 1h05’37’’, 7. Lea Strobl (Bressanone Nuoto) 1h05’48’’, 8. Matilde Dal Mas (Eroi del Piave) 1h06’09’’, 9. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 1h07’05’’, 10. Giulia Secchi (Silca Ultralite) 1h07’12’’.