Silca Ultralite Vittorio Veneto ancora d’oro: Greta Fasolo prima ai tricolori di triathlon

Silca Ultralite Vittorio Veneto sale nuovamente sul gradino più alto del podio tricolore. È successo a Lovadina di Spresiano, dove nel weekend si sono disputati i campionati italiani giovanili di triathlon e la Coppa delle Regioni. Ancora una volta a mettersi al collo la medaglia d’oro e a diventare campionessa italiana è stata Greta Fasolo, che ha bissato il titolo di aquathlon conquistato un mese fa a Montesilvano (PE). La quindicenne di Rubano, nel padovano, studentessa al liceo artistico Modigliani di Padova, arrivata nel team vittoriese a inizio 2024, è stata autrice di una prova di carattere.

Uscita terza dal lago Le Bandie, dopo la prima frazione di nuoto di 300 metri, Fasolo è rimasta nelle prime posizioni anche nei 6 chilometri di ciclismo. Nell’ultima frazione di corsa a piedi, di due chilometri, ha agito con sagacia tattica, duellando con Giulia Doninelli (Fenicks Team) e staccandola nelle ultime centinaia di metri.

Nella gara Youth B invece è salita sul podio “allungato” del triathlon giovanile, Rebecca Gava, quinta dopo aver nuotato 400 metri, corso in bicicletta 10 chilometri e corso a piedi tre chilometri.

Nel secondo giorno di gare, Greta Fasolo ha partecipato anche alla gara dedicata alle staffette Sviluppo (riservate a coloro che non riescono a partecipare alle staffette con la propria squadra). Per lei la vittoria (non valevole per il campionato italiano), con il team Nord-Est, insieme al vicentino Giovanni Aruffo, Alessandro Passerini e Pietro Spagnolo.

Hanno partecipato ai campionati italiani anche Giorgia Meneghetti (Youth A), Giulia Meneghetti (Youth B), Gloria Serafin, Leone Turco, Alessandro Corò, Valentino Kopcha (Youth A) e Agnese Passone (Junior).

Oggi, domenica, sesto posto di Giulia Meneghetti che ha partecipato alla Coppa delle Regioni con il Veneto con la staffetta Youth. Quinto posto invece per Gava, nella staffetta Junior del Veneto. Entrambe parteciperanno nei prossimi giorni ad un raduno con la nazionale giovanile che si terrà proprio a Lovadina di Spresiano.

«Dopo il successo nell’aquathlon sapevamo, una volta di più, che Greta potesse dire la sua anche nel triathlon – spiega il presidente-allenatore Aldo Zanetti – nella gara di Lovadina si è comportata come una veterana, gestendo soprattutto il duello nell’ultima frazione di corsa a piedi. Un plauso anche a Rebecca, capace di confermarsi sempre nelle prime posizioni, nelle diverse specialità della multidisciplina. Importante anche il sostegno e l’impegno degli altri compagni di squadra, che hanno dato il meglio di loro stessi anche in quest’occasione».

Si arricchisce così il bottino di Silca Ultralite Vittorio Veneto in questo 2024: si tratta della quinta medaglia, che segue appunto l’oro nell’aquathlon di Fasolo tra le Youth A, gli argenti di Giulia Meneghetti nel duathlon giovanile, categoria Youth B e di Rebecca Gava nel duathlon cross, categoria Junior e il bronzo di quest’ultima nel duathlon giovanile, categoria Youth B. Da aggiungere, nel settore atletica, anche il bronzo tricolore nella corsa campestre nella categoria Cadette con Giorgia Meneghetti.