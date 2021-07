Triathlon, spettacolo a Revine Lago: in gara quasi trecento giovani

Grande giornata di triathlon al lago di Santa Maria a Revine. Dopo sei anni lo specchio d’acqua della località trevigiana ha accolto nuovamente i giovani atleti della multidisciplina, che unisce, senza soluzione di continuità, nuoto, ciclismo e corsa a piedi. Quasi 300 i partecipanti in una giornata che ha regalato, oltre a rilevanti contenuti agonistici, le emozioni di una gara tutta per gli under 20. I piccoli triathleti dai 6 ai 19 anni hanno dato prova di grande spirito competitivo ma soprattutto di grande rispetto per gli avversari. Un insegnamento, anche per i più grandi. Grande successo organizzativo per Silca Ultralite Vittorio Veneto.

Ad aprire la domenica di sport le gare riservate agli Junior che si sono tuffati in acqua alle ore 11. Per loro percorsi selettivi, con salite e discese che si sono fatte sentire sulle gambe dei partecipanti. Al femminile, l'Under 20 più forte è stata la veronese Giada Stegani che ha condotto una gara tutta all’attacco. Uscita tra le prime dal lago dopo i 400 metri a nuoto, si è poi avvantaggiata nei 10 km di ciclismo prima dello “sprint” finale di 2,5 km a piedi. Dietro di lei la vittoriese Irene Ballotta (GP Triathlon) e Lea Strobl (Schwimmclub Bixen). «Sono contenta della mia gara che dedico ai miei genitori che mi sostengono sempre - commenta Stegani sul podio - è stata una gara particolarmente dura, con queste salite e discese da ripetere, un percorso molto muscolare soprattutto in bicicletta e una zona transizione molto lunga dove bisognava correre per un bel po’. Ma è andata bene». Nella gara maschile, ad avere la meglio su tutti è stato Sebastian Weissteiner (Schwimmclub Bixen), che uscito nel primo gruppo a nuoto, nella seconda frazione in bici ha preso la testa della corsa con Daniel Casadei (TD Rimini), ma è riuscito poi a fare la differenza nella frazione di corsa a piedi. A completare il podio l’atleta della società organizzatrice, Silca Ultralite, il bellunese di Pedavena Matteo Sfregola. Nella categoria Youth B, vittoria per Lukas Lanzinger (Schwimmclub Bixen) davanti a Damiano Russo (Cus Parma) e Giulio Fantin (Eroi del Piave – Pavanello), mentre al femminile Sara Crociani (TD Rimini) si è lasciata alle spalle Alice Alessandri (TD Rimini) e Matilde Dal Mas (Silca Ultralite). Vittoria per la Youth A, Pia Fischer (Schwimmclub Bixen) davanti a Marion Oberhofer (Schwimmclub Bixen) e Giulia Meneghetti (Silca Ultralite). Al maschile finale al fulmicotone, con i primi quattro divisi da centesimi di secondo: vittoria per Emiliano Tassinari (Cesena Triathlon) su Luca Degasperi (Dolomitica) e Giovanni Zulian (GP Triathlon). Nel pomeriggio poi spazio agli under 14, in sfide velocissime, piene di grinta e voglia di primeggiare.

«Abbiamo assistito a gare veramente bellissime, con i giovani che hanno onorato la competizione, in particolare i partecipanti alla gara Youth A, che hanno combattuto davvero fino alla linea del traguardo, tanto che è servito il fotofinish per stabilire il vincitore - conclude Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto - è stato bello rivedere il lago di Revine colorato dai body di quasi 300 ragazzini arrivati da tutto il Triveneto e anche dal Centro Italia. Anche a livello tecnico i partecipanti si sono comportati bene».