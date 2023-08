Tris di secondi, per Zamberlan, a Scorzè

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà un Rally Città di Scorzè da ricordare a lungo, per le anomale condizioni meteo nelle quali si è corso, con la pioggia che ha fatto compagnia ai concorrenti sia al Venerdì che al Sabato, rendendo la vita particolarmente difficile. Tutti gli occhi erano puntati sul vincitore della passata edizione, quel Giampaolo Bizzotto che nel 2022 aveva sorpreso la concorrenza salendo sul gradino più alto del podio assoluto. Al debutto sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di PR2 Sport, sempre in coppia con Sandra Tommasini, il portacolori di Xmotors Team, sostenuto da La Superba, si trovava ad affrontare per la prima volta condizioni di fondo bagnato con una vettura che non aveva ancora utilizzato. Viaggiando sempre con il passo dei migliori, ad eccezione di una seconda “Fassinaro” che lo vedeva leggermente attardato, il pilota di Tombolo manteneva costantemente la quarta posizione nella generale fino all'ultima “Preganziol” dove, nel vano tentativo di conquistare il terzo gradino del podio, toccava e si vedeva costretto ad alzare bandiera bianca. “Un weekend davvero molto intenso” – racconta Bizzotto – “perchè era la prima volta che usavo la versione Evo della Skoda e perchè non avevo mai corso su un fondo di questo tipo. Durante lo shakedown, sull'asciutto, il feeling cresceva dopo ogni passaggio ma con l'arrivo della pioggia tutto si è complicato. Le improvvise precipitazioni, spesso arrivate proprio quando partivamo noi, non ci hanno reso la vita facile ma siamo stati sempre a ridosso del podio. Nel finale abbiamo provato a recuperare su Pasa, pur sapendo che era un'impresa quasi impossibile senza un suo errore, e siamo finiti per aprire una ruota, prendendo un palo, su una curva a destra. Game over, per mia colpa, e ritiro fuori dall'ultima senza poter vedere l'arrivo. Grazie a tutti i partners che ci hanno voluto qui, a PR2 Sport, alla famiglia Ferrari, ad Xmotors Team, a La Superba, a tutto lo staff della Scorzè Corse ed ai tanti supporters presenti.” Doveva essere un ritorno alle anteriori ricco di incognite ed invece la reunion tra Daniele Zamberlan, in coppia con Enrico Nicoletti, e la Renault Clio Super 1600, nell'occasione fornita da MotulTech Racing, è stata felice e ricca di importanti soddisfazioni nel veneziano. La tappa di Coppa Rally ACI Sport di quarta zona ha visto il pilota di Casale sul Sile, in gara per il sodalizio di Maser e sostenuto da quello di Campodarsego, infilare una bella tripletta. Secondo di due ruote motrici, di gruppo RC3N e classe S1600 oltre che tredicesimo assoluto. “Dopo tre anni di assenza dalla Super 1600” – racconta Zamberlan – “avevamo trovato un buon feeling allo shakedown ma era asciutto mentre in gara abbiamo sempre corso sul bagnato. La Preganziol era un macello, abbiamo faticato parecchio a stare in strada. Questo risultato vale parecchio perchè, tra bagnato e fango, le Rally4 erano più competitive rispetto a noi ed essere riusciti a chiudere secondi di due ruote motrici è una soddisfazione incredibile. Marco Modolo e tutto il team hanno fatto un lavoro favoloso sul setup, dandoci sempre i giusti consigli. Grazie a tutti i partners, alla scuderia Xmotors Team ed a La Superba. Due giorni davvero emozionanti.”