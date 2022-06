Trofeo Autotrasporti Pagotto: vince Anna Sturmigh

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Park di Villorba l’Open femminile Autotrasporti Pagotto diretto da Gianfranco Griso e Giuliano Ferro la vittoria è di casa. E’ stata la giocatrice del Park ad aggiudicarsi il trofeo. Anna Sturmigh in due set ha portato a casa il primo posto vincendo l’incontro con la vicentina Kristal Dule. Pronostico rispettato quindi che vedeva esattamente i loro valori nominali, essere anche effettivi sul campo. Terzi posti per la vicentina Carolina Dibenedetto e per l’altro gioiellino di casa Emily Iosio. Allo Sporting Life Center del torneo Open maschile Duca di Dolle con 60 partecipanti. 5.000 € il montepremi, di questo Open agli ordini di Andrea Camarin e Giuliano Ferro, che porterà i migliori tennisti veneti di seconda categoria alle sfide più calde. Tabellone pre main draw con giocatori di 2^ categoria ed i qualificati di 3^ con i seguenti abbinamenti. Carlo De Nardi vs Lorenzo Berto, Riccardo Masiero vs Massimiliano Zanardi, Riccardo Parravicini con Alessandro Salerno, Daniel Buffa con Michele Comuzzi, Tommaso Parpajola con Michele Rignanese, Giacomo Checchin con Marco Lorenzon. Alle 19.30 la finale all’Ostani di Montebelluna torneo di 4^ maschile. Un’ottantina i giocatori coordinati da Natalja Tonazzo e Massimo Nicoletti. Di fronte il bassanese Vincenzo Loporcaro ed il giocatore di casa Luca Guerretta. A Castelfranco si è concluso il Toneo Giovanile in Via Sicilia, per giovani tennisti dai 10 ai 14 anni. Erano 64 i giovani in tenzone coordinati da Massimo Pelloia e Nadia Schiavon.

Questi gli esiti. Nell’under 10 maschile Tommaso Pellizzari del Castelfranco con il bellunese Mario Allegro. Nell’under 12 Edoardo Voltarel con Alejandro Franco Grisolia entrambi del Plebiscito di Padova. Nell’under 14 il draw più affollato Lorenzo Maria Archenti dell’Eurosporting Treviso in due set sul giocatore di casa Pietro Conte. Da 11/6 al 19/6 a Motta di Livenza 17° Kinder Trophy Mini, la seconda edizione organizzata dal club. Master finale a Roma per i vincitori di tappa e per i finalisti nel caso di parecchi concorrenti. Sono 60 i giovani pronti a misurarsi tra di loro nelle categorie 10-11 e 12 anni. A seguire ci sarà quella Junior dal 18 al 26/6. Al Ranazzurra di Conegliano dal 11/6 al 26/6 torneo di terza categoria maschile fino al primo gradino il 3.5, e record di iscritti. Sono 130 i giocatori agli ordini di Gabriele Gesua Sive Salvadori e Loredana Venturini. A Silea torneo di 3^ femminile dall’11 al 19 Giugno diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Mauro Cenedese, dove saranno 41 le partecipanti alla kermesse. Per lo spettacolo da vedere a Gaiba, su erba naturale, il torneo Wta 125 iniziato oggi 13 Giugno fino al 19 Giugno dove si daranno tenzone 32 giocatrici con ranking mondiale dalla 50 alla 143.

Partite di domani Giovedì vedranno in svolgimento la parte più grossa degli ottavi di finale. Ingresso gratuito fino agli ottavi di Giovedì 16 con prenotazione posto su www.venetopen.com. Gli ultimi 3 giorni i biglietti avranno un prezzo intero di €15 ma ci saranno sconti per giovani e tennis club. Dal 17/6 al 27/6 Istrana circuito veterani con 12 tabelloni. Le categorie in gara dagli over 40 maschile e femminile e doppi. Iscrizioni chiuse alle ore 12 odierne con 52 partecipanti. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione che si svolgerà dal 18/6 al 03/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 16 Giugno Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto dal 18/6 al 03/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/6. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che inizierà il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6.