Il trofeo Banca Generali Private di Mogliano con 120 players oggi alle semifinali dalle 17.30

A Mogliano il Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private con 120 players è arrivato alle semifinali. Le gare sono seguite da Angelo Kraul e Lucia Maffei. Oggi alle 17.30 Matteo Marchiori del Bassano già con 4 vittorie incrocerà la racchetta dell’under 16 di Scorzè Giovanni Grotto. L’altra semifinale vedrà confrontarsi gli allievi delle scuole tennis di Dolo con l’under 14 Antonio Giangregorio e l’under 16 del Green Garden Giacomo Codolo. Quest’ultimi sono stati in grado di eliminare rispettivamente Renato Bortolato tds numero 3 e Vittorio Da Ros. Nella parte alta Marchiori ha superato in due set Giulio Zucchetto e Grotto, Ferdinando Dufour. Finali Sabato alle ore 10.30. TORNEI IN ATTO Per i veterani a Istrana fino al 24 Giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni e 55 giocatori a confronto. Alla Barchessa dal 15 Giugno al 1/7 competizione maschile e femminile per giocatori fino ai 4.3. Nei pomeriggi feriali orario di gioco dalle ore 17.00. Ben 132 giocatori in competizione. Da Panatta fino al 3/7 Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money. Si gioca dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5 totali 129 players. A Volpago fino al 4/7 Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile con 94 giocatori. Al Park di Villorba fino al 30 Giugno circuito young boys dai 10 ai 16 anni con 96 ragazzi. Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso dal 22 al 30 Giugno il Treviso Tennis Team organizza un torneo di 3^ categoria maschile con 80 giocatori. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Dal 22 al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Attualmente sono 115 i players. Dai 3.4 ai 2.8 e dai 2.7 ai 2.1 draw differiti e seguiti da Nadia Schiavon. Al Ranazzurra di Conegliano dal 29/6 al 14/7 draw maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/6. Identico torneo come al Ranazzurra si terrà all’Ostani di Montebelluna fino al 10 Luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula dal 29/6 al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/6 fino alle 3.5. Per quelle di ranking superiore la scadenza verrà differita per ogni draw. Alla Barchessa dal 6 Luglio al 21/7 torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7. Ad Istrana dal 6 al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 entro le ore 12 del 4 Luglio. Dal 6 al 14 Luglio torneo giovanile a Mogliano dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7.