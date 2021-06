Torna il Trofeo Body Evidence di skiroll e nasce la combinata con Mezzomonte

Dopo un anno di stop, causa Covid-19, ritorna a inizio estate il Trofeo Body Evidence di skiroll, manifestazione promozionale organizzata dallo Ski Team Body Evidence in sinergia con Rcs e Less (aziende produttrici di materiale per la disciplina e per lo sci di fondo), Emax, Omstrip e Sci club Orsago.

L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 19 giugno a Castello Roganzuolo, in comune di San Fior. Teatro di gara sarà il tradizionale circuito vallonato di 2.5 chilometri sul quale gli atleti si sfideranno in tecnica libera e con partenza a cronometro ogni 30”. Tracciato impegnativo, quello trevigiano, sul quale negli anni scorsi hanno gareggiato alcuni tra i più bei nomi dello sci di fondo e dello skiroll italiani. La manifestazione, che si svolgerà nel massimo rispetto delle normative anticovid, è aperta a tutte le categorie e prenderà il via alle 16.

Ski Team Body Evidence è già al lavoro anche per l’altro evento dedicato allo skiroll, il Trofeo Body Evidence di skiroll, in tecnica classica, che si svolge a Mezzomonte, in provincia di Pordenone e che si è svolto, costituendo un unicum a livello italiano per quanto riguarda la specialità, anche lo scorso anno. L’appuntamento, per questo 2021, è fissato per domenica 24 ottobre. Novità importante di quest’anno è che le due manifestazioni daranno vita a una speciale classifica combinata, la Combinata Rcs, che metterà in palio materiale tecnico offerto da Rcs (www.rcscarbonio.com) per un montepremi complessivo di 2 mila euro.

«Lo scorso anno siamo riusciti a proporre solamente uno dei nostri due eventi, per questo 2021 l’auspicio è di poter allestire entrambe le manifestazioni - sottolineano Denis Armellin e Alessandro Bolzan, coordinatori dello staff organizzativo - Siamo convinti che, nel rispetto delle normative, occorra far ripartire lo sport: noi ci siamo ci auguriamo che entrambe le nostre manifestazioni, quest’anno legate ancor di più grazie alla speciale combinata, possano trovare il gradimento degli atleti di vertici e degli amatori che per negli anni scorsi ci hanno sempre premiato».