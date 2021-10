Trofeo Carletti a Volpago, successo del veneziano Moggian Barban

Secondo posto per un soffio ad Angelo Rossi dell'Eurotennis Treviso. Sabato 16 altro appuntamento importante al Tc Volpago per la finale Veterani a squadre contro i veronesi del Lupatoto.

Il Rodeo maschile Open Michele Carletti di Volpago è stato vinto dal veneziano Filippo Moggian Barban. Il tennista del Tc Mestre si è imposto di misura sul favorito Angelo Rossi al tie beak. Quindi pronostici non rispettati, per questa 18^ edizione, anche se gli equilibri erano perfetti. Due vittorie per Moggian Barban che ha relegato al terzo posto il giocatore trentino Alessandro Cella ed una per Rossi dell’Eurotennis Treviso che ha eletto l’altro bronzo, la vera sorpresa del torneo, Stefano Pinzan. L’under 18 bolzanino Pinzan dopo aver superato il maestro di casa Umberto Costa al terzo set, nel seeding di 3^ ha imbrigliato anche il coetaneo trentino Francesco Manzoni guadagnando il pass per il main draw. Qui altro tie-break con il veneziano Francesco Baretta e accesso alla semifinale con Angelo Rossi che ha fatto valere la sua caratura e la sua esperienza. Una bella competizione con 32 giocatori ai nastri di partenza, di ottimo livello, diretta da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Giuliano Ferro. In evidenza durante questa Kermesse Francesco Toniolo dell’Istrana che si è aggiudicato ben 4 incontri. Le scadenze delle iscrizioni ai prossimi tornei. A Vedelago dal 16/10 al 31/10 torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/10 all’indirizzo: tennisaccademyalpeadria@gmail.com Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile dal 23/10 al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/10 all’indirizzo: tennisclubaltivole@gmail.com.