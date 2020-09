Trofeo Duca di Dolle a Vacil: la finale sarà tra Alexander Weis e Marco Speronello

Allo Sporting Vacil va in scena l’atto finale del torneo di 2^ categoria Trofeo Duca di Dolle con 3.000 euro di montepremi. Ieri giornata di semifinale inaugurata tra il pistoiese under 18 Leonardo Rossi ed il solido 2.2 bolzanino Alexander Weis. Parte bene Rossi che fa vedere un tennis spumeggiante e l’altoatesino a rincorrere, fino al 5/3 per il toscano. Poi il giocattolo si inceppa e Weis fa vedere la sua tenacia da 500 Atp uscendo in volata facendo suoi ben 4 giochi consecutivi. Com’è successo la scorsa giornata, l’avversario del bolzanino di turno si becca un warning perché faceva fare un abbondante fuoricampo ad una delle palline in gioco. Sanzione comminata questa volta dal giudice di sedia Rino Meneghin. Secondo set tutto altalenante dove sotto per 2-1 Rossi ribalta la situazione allungando, ma invece di chiudere il set, esattamente come nella prima partita, sempre sul 5/3 fa ridestare l’orgoglio di Weis che dopo due ore porta in cascina l’ennesima finale stagionale. Per Rossi una buona prova fisica e tecnica, ma sembra che la “paura di vincere”, che attanaglia molti sportivi, ieri l’abbia sopraffatto.

L’altra semifinale vedeva invece opposti il montelliano Marco Speronello ed il vicentino Tommaso Dal Santo, con il tennista trevigiano dato per strafavorito. Un Dal Santo invece mai domo quello che si è presentato davanti ai numerosi tifosi accorsi per vedere l’ottimo stato di forma di Speronello. Il vicentino, se non fosse stato bombardato dal servizio del trevigiano, avrebbe retto gli scambi, vincendone in percentuale maggiore. E così ace su ace e prime oltre i 200 come i centimetri messi in campo da Speronello, il primo set andava a suo favore. Ma il vento stava cambiando e nella seconda “partita” Dal Santo riusciva a pattare sul 4, facendo imbufalire SuperMarco che alzava l’asticella facendo suo l’incontro. Sarà quindi l’ottava finale che disputerà nel post lock down, definiamola new season, e davanti ci sarà Weis che nel ranking sta appena dietro di un gradino. Dovranno quindi entrambi dare fondo a tutte le loro abilità, se vorranno aggiudicarsi il gradino più alto del podio, e la relativa borsa. Va da se che ne dovrebbe uscire una bella partita, che sicuramente delizierà gli esigenti spettatori dello Sporting Vacil che dalle 15 applaudiranno le evoluzioni delle due teste di serie a diretto confronto.

Ad Altivole, poi, nell’Open Trofeo Progress oggi alle 14.30 finale del femminile tra Martina Girardi della Canottieri Padova e la vicentina Chiara Di Vina. A seguire quella del maschile tra il vicentino Tommaso Dal Santo ed il giocatore padovano del Plebiscito Antonio Garbin. Dirige la competizione Beatrice Zaffi sotto la supervisione di Nadia Schiavon. Infine, tutto pronto a Castelfranco Veneto per ospitare il primo rodeo di doppio (trofei Casale e Dallan) che si terrà il 10 ed 11 ottobre. Vi potranno partecipare anche i giocatori di 3^ categoria dando le iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 8 ottobre via mail a info@tenniscastelfranco.com.

