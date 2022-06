Il Trofeo Duca di Dolle allo Sporting Life Center è di Marco Speronello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center del torneo Open maschile Duca di Dolle su tutti Marco Speronello. Erano in 60 i partecipanti alla kermesse diretta da Andrea Camarin e Giuliano Ferro che ne hanno decretato la vittoria n°89 su Matteo Viola per 6/4 6/2. In lizza c’erano i migliori tennisti veneti di seconda categoria. Terzi posti per Alessandro Ragazzi e Tommaso Gabrieli. In evidenza il trevigiano Carlo De Nardi che in progress ha vinto ben 4 incontri. Ottima anche la prestazione del “vikingo” Giovanni Agostinetto che oltre alle due vittorie, ha portato il winner al terzo set. Istrana fino al 27/6 il circuito veterani con 12 tabelloni. Le categorie in gara dagli over 40 maschile e femminile e doppi, con 52 partecipanti. Al Ranazzurra di Conegliano 4^ edizione del torneo maschile fino ai 3.5. Sono 6 le gare in programma oggi dalle ore 18. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione iniziata. Si concluderà il 03/7 con 150 concorrenti. Gare dalle 16.30. Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto fino al 03/7, con 67 contendenti. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che inizierà il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Sono 102 i tennisti pronti a darsi battaglia. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni chiuse con 118 in lizza. A Motta di Livenza altro torneo Open maschile e femminile. Dal 1° Luglio al 17 con 5.000 € di montepremi. Iscrizioni entro il 29/6 ore 12.