Tennis, sabato le semifinali del Trofeo Eclisse

A Sernaglia della Battaglia 140 tennisti stanno onorando l’Open di Primavera, Trofeo Eclisse, diretto da Giulio Bori e Renzo Mancuso coordinati da Loredana Venturini.

Sabato 17 aprile alle 15.30 in campo il favorito Matteo Marfia con il bolzanino Marco Moroder, partita facile per il trevigiano che non dovrebbe avere gorosse difficoltà sia dall’alto del suo ranking che per l’esperienza che separa i due. L'altra semifinale vede l’opitergino Giovanni Agostinetto alle 17 opposto a Marco Di Maro. Partita che darà scintille in quanto il vicentino con tessera trentina si è già aggiudicato l’Open di Bibione. Agostinetto che sta cercando di scalare la classifica italiana ed internazionale con partecipazioni all’International tennis federation è dato in ottima forma. La giornata odierna inizia alle 13.30 con la chiusura del draw di quarta con l’incontro Azzolin-Mazzon. Venerdì 16 aprile Enzo Pietro Galli ha dominato il draw di terza categoria vincendo l’ultimo incontro con Daniil Gottardo Ganusevych in sole due frazioni. Le finali domenica 18 aprile dalle ore 15.30.

Ad Altivole prosegue invece il consueto appuntamento Open Trofeo Progress Profiles, singolari maschile e femminile, nonché doppi maschile e femminile. Con 400 tennisti 3 i courts oggi a disposizione, Beatrice Zaffi e Mauro Cenedese stanno orchestrando la kermesse che prosegue a spron battuto con i numerosi incontri di doppio. Spiccano i favoriti Zarantonello e Schmid che saranno contrastati dal duo Serena-Valentino. Nel femminile già in semifinale Dule-Campana che attende la vincente delle 13.00 tra Spolaor-Pelosin e Negrail-Davidoff