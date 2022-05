Trofeo Nazionale FWR Baron: Lorenzo Conforti è d'oro

E' stata una giornata da incorniciare per la Work Service Speedy Bike che quest'oggi è tornata al successo sul prestigioso traguardo di Pieve del Grappa dove si assegnava il 10° Trofeo Nazionale FWR Baron grazie ad uno straordinario sprint di Lorenzo Conforti. La gara che ha fatto da preludio al probabile Campionato Italiano Juniores 2023 su di un tracciato nuovo e molto selettivo è scivolata via ad oltre 40 km/h di media con il gruppo, spesso disposto in lunga fila indiana, che si è selezionato tornata dopo tornata.

Al suono della campana sono rimasti in testa alla corsa una cinquantina di atleti che si sono giocati il tutto per tutto allo sprint in vetta alla salita che caratterizza il circuito trevigiano: a prendere in mano la situazione negli ultimi mille metri è stato il treno della Work Service Speedy Bike che ha spianato la strada allo sprint vincente di Lorenzo Conforti. Il ragazzo toscano ha preso la testa ai 150 metri senza lasciare scampo agli avversari che non sono più riusciti a rimontarlo. Per l'atleta classe 2004, al secondo anno tra gli juniores, si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta in solitaria ad Altivole: "Sono felicissimo di essere riuscito a vincere. Sapevo che era fondamentale imboccare in testa la curva finale e ho dato il massimo per riuscirci. I miei compagni hanno fatto un gran lavoro per me e non potevo non vincere. Per questo dedico questa vittoria al Presidente Massimo Levorato, ai miei direttori sportivi e a tutta la squadra. Stiamo attraversando un buon periodo e i risultati ci stanno dando ragione" ha spiegato Lorenzo Conforti dopo il traguardo.

Soddisfatti della prestazione dei propri ragazzi anche i Direttori Sportivi Matteo Berti, Fabio Camerin e Antonio Santoro. "Quella di oggi non era una gara facile da interpretare. Si correva su di un tracciato inedito e non avevamo dati su cui basarci. Per questo abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di correre con grande attenzione perchè ogni fuga avrebbe potuto essere decisiva. Alla fine i migliori sono arrivati in volata e il nostro treno, unito alla brillantezza di Lorenzo, ha fatto la differenza. Bene così, questa è la strada giusta per prenderci ancora tante altre soddisfazioni" ha concluso Matteo Berti. Ma il sabato di festa in casa Work Service è stato completato anche dal secondo posto di Riccardo Lucca a Monte Urano (Fm). L'elite portacolori della Work Service Vitalcare Videa, infatti, al termine di un'altra prova generosa è salito sul podio del 14° Memorial Ippolito Matricardi andato in scena sulle strade marchigiane. Un altro ottimo segnale dopo la medaglia d'argento ottenuta domenica scorsa da Samuele Zambelli a Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr).