Trofeo Internazionale Settecolli: a Roma volano anche le atlete della Stilelibero Preganziol

Gli agonisti della piscina Stilelibero di Preganziol, società associata alla Lisporteam360, dopo gli eccellenti risultati della scorsa settimana nel Campionato Italiano Assoluti di nuoto nelle acque libere di Piombino (Livorno) con Anna Porcari prima della sua categoria, partono venerdì mattina per Roma per partecipare alla 58° edizione del Trofeo Internazionale Settecolli che si svolgerà alla piscina del Foro Italico da sino a domenica 27. Si recheranno nella capitale, accompagnati dall’allenatore Andrea Franconetti, le nuotatrici che hanno raggiunto i tempi per la partecipazione, la quattordicenne Anna Porcari nei 100 e 200 farfalla, Sofia Ambler 18 anni nei 100 stile libero, Agata Ambler 19 anni nei 50 e 100 stile libero e Martina Franconetti classe 1999 nei 50 stile libero.