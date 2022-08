Trofeo Italiano Amatori: i piloti di Axon Seven Team al Mugello per il round 5

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo una breve sosta estiva si torna in pista in occasione del penultimo appuntamento della stagione con il Trofeo Italiano Amatori all’autodromo del Mugello a Scarperia e San Piero: a correre sul tracciato toscano ci saranno quattro piloti Axon Seven Team: Omar Ranghetti Trofeo Amatori Avanzato 1000; Roberto Torretta Trofeo Amatori Base 600, Giorgio Besana in Dunlop Cup 600 e Fabio Carminati Trofeo Amatori Base 1000. Il programma del Round 5 prevede una gara singola domenica 28 agosto, venerdì le libere suddivise per classi in modo da garantire maggiore uniformità di prestazioni, sabato giornata di qualifiche. Finora i risultati sono stati gratificanti e tante le soddisfazioni per i piloti di Paolo Cannizzaro che, durante le ultime competizioni e rispetto allo scorso anno, hanno migliorato sensibilmente le proprie performance scalando classifiche come Torretta, sempre fra i migliori, e Carminati determinato a vincere il Campionato. «Mi sento molto in forma, abbiamo avuto modo di fare qualche test durante le vacanze estive – dice Carminati, Axon Seven Team –, le prospettive di fare un weekend sono alte e sono convinto di far meglio rispetto all’ultimo round. Come sempre mi impegnerò e cercherò di dare il 100% in tutto, considerando che la pista del Mugello per me è da sempre molto difficile. Ma sono fiducioso perché grazie al lavoro con il team ho fatto notevoli progressi rispetto all’anno scorso e non vedo l’ora di tornare a combattere per il podio del campionato!». La squadra di Axon Seven Team, intanto, si prepara anche per il successivo appuntamento con il Campionato Italiano Velocità, previsto il 17 settembre sempre al Mugello, dove sarà presente al primo piano con una sala vip riservata al main sponsor, Axon Micrelec, situata sopra la linea di partenza del prestigioso circuito per vivere da protagonista il weekend di gare.